La Lega cede il Piemonte per Foa. Regionali-Rai, verso l'intesa con Fi

Un'audizione di Marcello Foa in Vigilanza. Ecco l'escamotage per permettere al centrodestra di compattarsi sul nome del giornalista italo-svizzero. Al momento è solo un'idea ma dopo il vertice di centrodestra che si terrà giovedì tra Berlusconi, Salvini e Meloni il nodo Rai potrebbe risolversi già in settimana, con una nuova riunione della Vigilanza che potrebbe tenersi venerdì mattina. Domani ci sarà il primo round. Leu e Pd annunciano battaglia sulla risoluzione della maggioranza presentata la settimana scorsa e che verrà rilanciata con piccole modifiche.



La Lega illustrerà dei pareri legali a sostegno della riproposizione della candidatura di Foa. Mentre FI dovrebbe prendere tempo, astenendosi sul documento, per aspettare poi la chiusura dell'accordo tra i leader del centrodestra. Sul tavolo a palazzo Grazioli in primis il tema dell'alleanza alle Regionali: promessa a Forza Italia la candidatura per il Piemonte (in pole l'eurodeputato Cirio) e possibile spazio per una figura azzurra anche in Abruzzo, mentre la Sardegna dovrebbe toccare alla Lega.