La Lega Lazio vola sempre più in alto. Grazie alla coppia Zicchieri – Fusco

Il partito di Matteo Salvini sta dimostrando in una delle Regioni più influenti del Paese che dalle parole ai fatti non è soltanto uno slogan ma realtà concreta. Decine le sezioni della Lega aperte negli ultimi mesi nel Lazio e centinaia i comitati (simpatizzanti e attivisti) spontanei nati per sposare anima e corpo l’ambizioso progetto del vicepremier e Ministro dell’Interno. Anni di dure “battaglie” al fianco della gente hanno portato i frutti sperati. Tuttavia non è solamente l’operato di Salvini ad aver contagiato il centro Italia ma anche il lavoro incessante e caparbio del coordinatore regionale e del suo vice, rispettivamente On. Francesco Zicchieri e Senatore Umberto Fusco.





Il Lazio si sa è un territorio strategico, sia per i numerosi “luoghi” nevralgici della Capitale che per tutta una serie di aree particolarmente problematiche che necessitano di attenzioni molto accurate. A Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo l’effetto Lega è straripante. Mai nella storia del partito così come in quella di queste zone si era registrata una crescita di consensi così esponenziale (e in pochi mesi) fino a raggiungere in alcune comunità la cifra record del 35%.

Un’apoteosi chiamata Salvini, Lega Lazio e Zicchieri - Fusco. Non si fermano mai le iniziative messe in campo dai due coordinatori. E’ un continuo martellare il territorio senza sosta e a tamburo battente. Incontri tematici, inaugurazioni sedi, vicinanza alle categorie meno ascoltate e tanto, mai troppo, dialogo con il cittadino.

“E’ la squadra quello che conta e non i singoli esponenti”. Parole ormai divenute un ossessione sia per l’uno che per l’altro.

Il giovane Zicchieri, nato ad Alatri 40 anni fa ma residente a Terracina, è eletto alle ultime elezioni nel collegio uninominale 4 di Frosinone. La sua attività politica parte nel 2006 (sempre area centrodestra) fino all’ingresso nella compagine del “Carroccio” datato 2015. Fusco, ex Ufficiale dell’esercito, nato in provincia di Latina 60 anni orsono è fedelissimo di Via Bellerio da ben 11 anni. Tempi Bossi per intenderci. Egli infatti ha aderito all’allora Lega Nord nel lontano 2008. Dopo una lunga carriera territoriale costruita su sacrifici e speranze entra alle ultime elezioni di Marzo nel collegio uninominale di Guidonia – Montecello. Vive da tutta una vita nel bellissimo capoluogo della Tuscia, Viterbo.

Una coppia che non si crogiola dietro alle scrivanie o solo nei due Palazzi della politica romana ma è sempre sul campo e (come si suol dire) sul “pezzo” per ascoltare e confrontarsi, vedere e toccare con mano quanto sia necessario fare per le aree di loro competenza. Un modo di fare politica a tutto tondo, un Salvini “style” che è anche modus operandi per i suoi uomini. E’ la politica del whatts ap con il cittadino, del “dammi del tu” e della vicinanza verso tutti i compaesani.

Per chi li conosce non è mistero. Sparite le anticamere da Prima Repubblica e, come poi desidera o quasi impone il leader e titolare del Viminale, è giunto il momento di dare un volto nuovo non solo al Paese Italia ma al rapporto tra politica e base, tra eletti ed elettori, tra rappresentanti di partiti e base.

Se i numeri, settimanalmente, non fanno altro che dar ragione alla coppia di leghisti significa che la strada maestra da percorrere è solo questa. Critiche e polemiche non solo lasciano il tempo che trovano ma fanno parte di un vecchio sistema che ha letteralmente stancato e sfiancato il popolo laziale.

“C’è da lavorare sodo e a testa basse. La nostra gente ce lo chiede. Le parole sono piume al vento”. Facile a dirsi ma non altrettanto a farsi. Se questa è la nuova classe dirigente dell’Italia forse un barlume di luce in fondo al tunnel si comincia ad intravedere.