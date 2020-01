La Lega manda Salvini a processo. No da Fi e FdI. Maggioranza assente

Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull'ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i "no".



Gregoretti, Salvini: vogliono processarmi senza dire perche' - "Vogliono mandarmi a processo ma senza dire ne' quando, ne' come, ne' perche', perche' domenica ci sono le elezioni in Emilia-Romagna: mia nonna mi ha insegnato a non avere paura, allora dico processo anche domattina": cosi' il leader della Lega Matteo Salvini parlando a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.



Gregoretti, Marcucci: Salvini-Casellati hanno ottenuto risultato - "Salvini e la Casellati hanno ottenuto il loro piccolo risultato. Il prezzo pagato è quello di scassare le istituzioni e di dividere nuovamente il centrodestra.Il Pd e la maggioranza parlamentare invece sono uniti nel difendere prima di ogni cosa la dignità del Parlamento, che è più importante dei problemi giudiziari di Salvini". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, commentando la spaccatura del centrodestra nel voto della Giunta per le elezioni sul processo a Matteo Salvini.



LA CRONACA DI UNA LUNGA GIORNATA



Gregoretti: Lega conferma, voteremo si' al processo - "La maggioranza non solo vuole processare Salvini, ma pretende anche di decidere come e quando. Se la maggioranza pensa davvero che Salvini sia un sequestratore, l'ex ministro andrebbe fermato subito. La melina di Pd, 5S e Iv dimostra che e' solo una vergognosa sceneggiata per colpire il leader della Lega. La vera sentenza sara' emessa dagli elettori di Calabria ed Emilia-Romagna, e per smascherare l'ipocrisia della maggioranza voteremo si' al processo". Cosi' Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della giunta per le immunita' di Palazzo Madama.



La maggioranza diserta la Giunta - La maggioranza non partecipera' alla riunione ne' al voto della Giunta delle immunita' del Senato, convocata alle 17 per votare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. L'ha deciso la riunione di maggioranza, con i capigruppo di Pd-M5s e Iv e i componenti della Giunta.



Gregoretti: Marcucci, decisione unitaria, giunta illegittima - "Abbiamo deciso in modo unitario che non parteciperemo alla Giunta oggi, riteniamo essenziale esser insieme e deliberare in modo unitario". L'ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci uscendo dalla riunione di maggioranza sul caso Gregoretti. "Questa giunta e' illegittima, non ci doveva essere - ha spiegato elencando i motivi della decisione - e il presidente Gasparri non e' disponibile a dare il materiale necessario per deliberare in scienza e coscienza. Non sarebbe una pagliacciata".

"Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della Giunta per l'immunità del Senato.

"Salvini sta usando un tema della giustizia per motivi politici e personali, come sul caso Diciotti e sul Russiagate. Quella della Gregoretti è una vicenda solo giudiziaria, ma lui pretende l'impunità", dice il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Gli avversari si sconfiggono con la politica, ma chi rappresenta i cittadini lo giudichi leggendo le carte - ha aggiunto -. Salvini è garantista su se stesso e giustizialista con gli avversari". Il segretario del Pd ha qaggiunto anche che "la presidente del Senato Casellati ha compiuto un atto sbagliato, invece di garantire una terzietà si è schierata a favore della sua parte politica. Questo resta un vulnus, una funzione istituzionale molto importante non è stata rispettata".

GREGORETTI. SALVINI: TERRORISTI IN ARRIVO GRAZIE A PD, MA A RISCHIARE SONO IO - "Zingaretti dice che il governo e' attento alla sicurezza ma dalla Libia annunciano l'arrivo in Italia di piu' di 41 terroristi siriani. Ci arriveranno in casa grazie ai porti aperti, anche se a rischiare la galera sono io che - da ministro dell'Interno - ho difeso i confini. Il Pd di Zingaretti e Bonaccini e' pericoloso e incapace. Questi signori vanno mandati a casa in fretta dalla Calabria, dall'Emilia-Romagna e poi dall'Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del portavoce di Haftar.

MIGRANTI: DI MAIO, 'SALVINI PASSA DA SOVRANISMO A VITTIMISMO' - Il leader della Lega Matteo Salvini "è passato dal sovranismo al vittimismo, la sua nuova linea politica". Lo dice il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. "Ho visto - continua Di Maio - che per quanto riguarda il caso Gregoretti c'è nella politica italiana un grande dibattito scatenato da Matteo Salvini, il quale dice 'andrò a processo, scriverò 'Le mie prigioni'...'. Credo che queste cose facciano un po' sorridere il resto del mondo", conclude.