La lezione del caso Gregoretti: ridateci Craxi e Andreotti

Salviniani o anti-salviniani, comunque la pensino i lettori, quanto accaduto oggi nella Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato è uno stucchevole corto-circuito mai visto prima. La Lega, che contesta il processo al suo leader per aver difeso i confini nazionali, vota per mandarlo alla sbarra. La maggioranza che è schierata a favore del processo all'ex ministro dell'Interno sul caso Gregoretti fugge e non partecipa al voto. Il tutto perché domenica si aprono le urne in Emilia Romagna.



Con tutto il rispetto per gli elettori, calabresi inclusi, la tattica mediatica ha superato il limite della decenza. Ora Salvini può continuare a fare il martire - pratica che i sondaggisti dicono che fa guadagnare voti alla Lega -, mentre il Pd (ma lo stesso discorso vale per i 5 Stelle) voleva il processo al leader del Carroccio ma senza dare l'ok oggi perché temeva ripercussioni nelle urne con Bonaccini a rischio. Se questo è il livello della classe politica del 2020, tutti, nessuno escluso, ridateci Bettino Craxi, Giulio Andreotti e la Prima Repubblica formata da gitanti in termini di rispetto delle forme e di galateo della politica.