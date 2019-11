Milano torna in piazza, si manifesta contro Salvini e non a favore di qualcosa

Beppe Sala, PD, Sindaco di Milano, ha detto :

“Il 10 dicembre, insieme a tanti Sindaci, vi aspetto in piazza Duomo, per testimoniare che, per noi, l'odio non ha futuro !”.

Perché, in primis gli esponenti del centrosinistra, continuano a manifestare “contro” e mai “a favore” di qualcosa ?

Non spetterebbe, soprattutto, ai Sindaci e agli amministratori degli enti locali, oltre che ai ministri, presentare obiettivi concreti, confrontarsi con i cittadini sulle soluzione dei tanti problemi sul tappeto ?

L’avversione all’odio, e al “nemico”Salvini, sarà al centro della manifestazione di Milano. In pratica, verranno additati come infami fomentatori di odio quanti non saranno presenti a piazza Duomo ? In passato, non hanno mai portato fortuna gli “Appelli degli intellettuali” contro l’odio immaginario.

Come l’arbitraria scomunica degli elettori di destra, esternata in Tv dallo scrittore Augias, tali divisioni rischiano di allargare le spaccature e le risse, nel Paese. E di non favorire, se non la pacificazione, perlomeno, l’accordo su grandi questioni come il no al razzismo, al terrorismo, all’antisemitismo.