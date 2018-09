La manovra economica è giusta. Ma il Colle è contro il governo

Forse questo governo ha acclamato il raggiungimento di obiettivi che si era dato all’atto della sua formazione in maniera troppo plateale non rinunciando a frasi ad effetto del tipo “la povertà è finita” ma certo è che è riuscito a far fare un sobbalzo agli eurocrati di Bruxelles i quali, per bocca di Moscovici, francese, hanno immediatamente stigmatizzato i provvedimenti presentati. Sono leggi che dovranno passare, probabilmente, al vaglio di ulteriori correzioni e limature e che non potranno essere trascritte pari pari come gli slogan urlati dal balcone di Montecitorio. Quello che il governo vuol fare è reintrodurre un sostegno a chi perde il lavoro (che c’era già con la vecchia cassa integrazione) e che il governo Monti aveva tolto ed alleggerire una norma pensionistica iniqua introdotta con la legge Fornero, che di fatto manda in pensione persone decrepite e con un monte contributi impossibile da raggiungere per qualsiasi giovane attuale lavoratore. Ora salta fuori anche che il job act era palesemente incostituzionale.

Per la verità il buffone di Rignano lo sapeva ma essendo al soldo di Bruxelles aveva volutamente ignorato il tutto, complice il presidente della Repubblica Mattarella (ma non dovrebbe essere lui il garante della Costituzione?). Vedremo come andrà a finire anche se i mercati hanno già scontato questa manovra e bisogna dire tutto sommato senza grossi sobbalzi. La notizia che la borsa ha bruciato venti miliardi di euro è falsa in quanto sono scivoloni che il mercato corregge con altrettanta velocità e non hanno nessun effetto sul bilancio dello Stato. Invece quello che resta è la reazione scomposta, addirittura isterica di una marcescente sinistra che ha invocato il tracollo dei conti pubblici. Stucchevoli sono state le considerazioni dei sedicenti economisti Giavazzi e Alesina sul Corriere che hanno mostrato la loro assoluta parzialità e preconcetto nell’esprimere un giudizio economico senza neppure aspettare gli effetti reali.

Diciamo che l’opposizione non esiste più e viene rappresentata da Mattarella, un presidente della Repubblica che ha mostrato tutta la parzialità del suo giudizio arrivando ad evocare la difesa della Costituzione che riporta l’equilibrio di bilancio come obbligo (in questo caso la difesa e l’interpretazione è stata immediata). Ebbene un dettame costituzionale così è a dir poco idiota e non avrebbe mai dovuto essere approvato perché una carta costituzionale deve riportare diritti civili e non degli obblighi economici. E’ stato uno dei regali lasciati da Monti, strenuo aguzzino dell’Europa sostenuto dall’allora presidente della Repubblica Napolitano.

Se dunque il PD è finito, Mattarella sta giocando tutte le carte che può per mettere il bastone tra le ruote all’esecutivo; non a caso ha sostenuto l’elezione un ex renziano come vice presidente del CSM quasi a voler dire che la giustizia sarà e resterà comunque parziale e soggetta a quell’ala politica di sinistra che tanti guasti ha prodotto e continua a produrre nel Paese. Insomma una riforma necessaria ed inderogabile come quella della giustizia non si farà mai, questo è stato il messaggio del presidente della Repubblica per cui dovremo continuare a vedere i delinquenti immediatamente scarcerati, le forze dell’ordine essere malmenate dagli spacciatori, i romeni tagliare orecchie (a proposito si sa già che presto torneranno in libertà) e stuprare e via dicendo.

Mattarella inoltre ha convinto il ministro Tria a restare nonostante sia stato di fatto delegittimato nel suo incarico arrivando a fare l’occhiolino a Draghi, giusto per far vedere da che parte sta. Il fattore di maggior instabilità non risiede comunque all’interno di soli giochi politici ma soprattutto da una progressiva vendita di pezzi pregiati della manifattura italiana (si veda la vendita di Candy ai cinesi) che attualmente sta assicurando una ripresa economica seppur precaria. L’Italia non ha più un tessuto industriale tutelato da storiche famiglie che hanno sempre avuto un interesse anche per il territorio nazionale. La moda ed il lusso sono francesi, così come l’alimentare e gran parte del sistema bancario e assicurativo, la meccanica è tedesca.

L’Italia rischia di diventare una nazione di consumatori e non di produttori se non a livello sostanzialmente artigianale, impossibilitati ad essere protagonisti sulla scena mondiale. Sentir dire da Confindustria che è buona cosa cedere industrie agli stranieri e che essi non delocalizzano perché la manodopera italiana è brava è preoccupante e non un vanto. Come dire che gli italiani finchè resteranno bravi schiavi avranno il posto di lavoro. Del resto vedere che il futuro della nazione sarà in mano a degli africani è a dir poco desolante come prendere atto che i giovani italiani se ne devono andare all’estero dopo aver studiato. La vera domanda non è se questa manovra è giusta o meno ma da chi e come verrà sostenuta nel futuro.