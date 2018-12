La maschera di Grillo è l’emblema di questa nazione

di Ludovico Polastri

Mentre in Francia continua la protesta dei giubbetti gialli a causa degli aumenti del carburante, ormai estesa anche agli studenti, in Italia il governo dilettantesco trainato dall’ideologia della decrescita felice grillina decide di applicare tasse esorbitanti a chi comprerà una autovettura utilitaria ritenuta inquinante. Gli aumenti penalizzano i meno abbienti. Nessuno è sceso in piazza, nessuno ha protestato. Il popolo pecora italiano non ha battuto ciglio. Fosse successo in Francia a quest’ora Macron e la nonna avrebbero fatto la fine di Maria Antonietta. Emerge la grande differenza tra un popolo e una accozzaglia di genti qual è quella italiana. Con una differenza sostanziale: che l’italiano medio è ricchissimo e pertanto non stupisce leggere sui giornali economici che la pazzia grillina rende conveniente l’acquisto della Porsche Cayenne o la Panamera più di una Panda. Ben venga, perché l’italiano medio se la può permettere essendo il risparmiatore più facoltoso al mondo. E non sfigura neppure un buffone patetico come Grillo che con una maschera appare in un video sottolineando che è bello non sapere dove andare. Lui, il peggior bamboccio che la politica italiana abbia potuto partorire. Un ricco comunista che prende letteralmente per il culo un popolo. Del resto chi ci sta rappresentando è la quinta essenza del dilettantismo e dell’incompetenza. Non stupisce che un personaggio come il presidente degli industriali Boccia, tipografo che ha ereditato la tipografia dal padre, possa svettare su questi improvvisati giovanotti nullafacenti. Un governo che non sa più che pesci prendere, che viene pian piano reso ridicolo dal malato di sciatica Junker. Di fatto la UE sta facendo rimangiare a questo governicchio parola per parola tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Analizzando i risultati concreti raggiunti bisogna dire, purtroppo, che questa alleanza innaturale non ha prodotto nulla. Il ponte a Genova è ancora là sospeso nel vuoto, nelle zone terremotate non è stata eretta una casa, le infrastrutture sono bloccate, è aumentata la disoccupazione grazie alla “dignità” grillina, dovremo cambiare autovettura perché i veri untori del clima sono i poveracci con la Panda, autovettura-scatoletta insicura e carissima, degna della mentalità degli Agnelli, rappresentanti dell’imprenditoria parassitaria italiana. Cosa resta di questa nazione l’ha fotografato il Censis. Una nazione ormai marcescente e priva di futuro, una nazione che ha come emblema uno squilibrato con una maschera in viso.