La Merkel promuove il premier Conte. "Stile pacato, mi concentro su di lui"

"Apprezzo lo stile pacato di Conte, mi concentro su di lui, piuttosto che su quello che dicono i singoli ministri". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto riferiscono fonti italiane, la cancelliera Angela Merkel durante il colloquio di oggi a Berlino con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto si apprende il governo tedesco ha accolto con soddisfazione la chiusura positiva del dialogo tra l'Italia e Bruxelles, chiusura che ha scongiurato la procedura d'infrazione. Durante il colloquio tra Mattarella e la cancelliera, quest'ultima ha confermato i buoni rapporti instaurati con il premier Giuseppe Conte, spiegando che ora bisogna guardare più ai contenuti che alle forme del rapporto di fiducia tra Roma e Berlino che viene pienamente riconosciuto.

Mattarella rassicura Merkel: Decretone in linea con saldi manovra - Nel corso del colloquio tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cancelliera Angela Merkel si è informata sulle ultime misuire economiche approvate dal governo e contenute nel decretone che contiene Quota 100 e il reddito di cittadinanza. Secondo quanto riferiscono fonti itaiane, presenti all'incontro, il capo dello Stato ha rassicurato la cancelliera, confermando che le misure rientrano nella cornice della legge di bilancio, così come concordata nei saldi con Bruxelles, e non può esserci preoccupazione.

Ue, Mattarella: Ue allarghi a Balcani, serve coraggio - In una fase complessa come questa in Europa "può sembrare fuori dalla realtà parlare di allargamento dell'Ue, ma dobbiamo sapere guardare lontano. La Ue deve avere il coraggio di completare i processi di integrazione in corso e questo vale per i Balcani occidentali per i quali va tenuta aperta la prospettiva di un ingresso nell'Unione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto riferiscono fonti italiane, durante il colloquio con la cancelliera Angela Merkel, svoltosi oggi a Berlino.

Libia: Merkel a Mattarella, bene linea italiana - La Germania ha preso atto dei risultati della conferenza sulla Libia di Palermo ed ha dato la sua disponibilita' a partecipare a un'eventuale seconda tappa del processo avviato. Dopo un colloquio con Sergio Mattarella, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha spiegato che la posizione tedesca e' piu' vicina a quella italiana che a quella francese.