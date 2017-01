La Muraro imposta alla Raggi. Chi è stato?

Nella ormai famosa chat “Quattro amici al bar” ce una affermazione abbastanza devastante pubblicata ieri da Il Messaggero, fatta dalla sindaca Virginia Raggi: “Mi hanno imposto questa Muraro, è legata ad un sistema di potere, sono molto preoccupata”.

Questa affermazione pone non solo dubbi in sé ma anche uno sul fatto che la Raggi ha sempre difeso pubblicamente la Muraro ed invece nella chat utilizza addirittura l’aggettivo “questa” che non è certo un segno di grande dimestichezza ed anche affidabilità nei confronti della sua ex assessora all’ambiente.

In più fa la Raggi una affermazione assai grave per un movimento che ha fatto dell’”onestà” il suo motto vessillifero e cioè dice esplicitamente che le è stata imposta da un “sistema di potere”

Ed a questo punto deve la sindaca dirci “chi” le ha imposto la Muraro che è stata, occorre ricordarlo, consulente nella tanta chiacchierata Ama per ben 12 anni prendendo più di un milione di euro e quindi in evidente conflitto di interessi.

Non certo Beppe Grillo come si evince dalla storia ed allora, di nuovo, “chi è stato”?

Qualche parlamentare romano? Qualche faccendiere Ama?

Va anche ricordato che la Raggi è sindaco dal 22 giugno e che ammise di sapere delle indagini giudiziarie sulla Muraro da aprile e poi scrive questa frase sulla chat.

Insomma, la misura pare proprio colma e sulla Raggi si addensa sempre di più un doppio sospetto: o è una bugiarda o non ha fatto il suo dovere, un po’ come il dilemma autoimpostosi da Fini riguardo alla compravendita della casa di Montecarlo.

Diciamo che anche per la Raggi la con conclusione logica è la stessa.