La piazza piena dà fastidio come lo dava a Stalin e Mussolini

La deputata "boschiana", Patrizia Prestipino, molto infastidita dalla riuscita manifestazione anti-governo, indetta da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha detto : "Prima di riuscire ad entrare alla Camera, per l'insediamento del Conte-bis, sono stata bloccata mezz’ora dalla manifestazione di politici illiberali, ignoranti del meccanismo istituzionale e irrispettosi della democrazia".

Anche in passato, alcuni politici disprezzarono le piazze e irrisero i dissenzienti: tra gli altri, lo spietato dittatore comunista, Stalin, e il liberticida Duce fascista, Mussolini. Si potrebbe modificare, leggermente, la frase di un grande leader, il socialista Pietro Nenni : “Piazze piene, come le urne” che, presto o tardi, seppure a malincuore, Mattarella riaprirà. E, difficilmente, decreteranno un plebiscito per un Conte-ter....O no?