La politica ha ucciso l'economia. Il nuovo governo aiuti le pmi

Sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio anche se con grande rammarico perché ho sempre avuto rispetto verso le istituzioni, ma devo ammettere che la politica italiana è la sola artefice della distruzione dell’economia del nostro paese. Ci auspichiamo che il nuovo governo se mai riuscisse a nascere a Marzo si impegni nel supportare là piccola media impresa che rappresenta l’ossatura dell’economia del nostro Paese



La Politica ha ucciso l’economia Italiana. La priorità del prossimo governo deve essere supportate e realmente e non a chiacchiere le piccole media imprese.

Italiani, mi rivolgo a voi. Mi raccomando continuiamo a farci prendere per i fondelli da questa classe politica di sinistra, destra, centro e movimenti vari . Classe composta da cialtroni e da incompetenti, capaci solamente di mangiarsi, legislatura dopo legislatura, la nostra meravigliosa Patria. È da pochi giorni che il Presidente Mattarella ha sciolto le camere e dopo anni di governo scelti dalle lobby e non dai cittadini italiani finalmente anche se probabilmente ancora una volta non servirà a nulla andremo a marzo a votare. Potremmo esercitare un diritto sacrosanto sancita dalla costituzione che ormai ci siamo dimenticati che cosa significhi, votare per scegliere chi dovrà andare a governare io nostro paese. I dati della CGIA di Mestre sono a dir poco inquietanti. Negli ultimi dodici mesi hanno abbassato la saracinesca circa 158 mila negozi e botteghe di artigiani. E di conseguenza sapete quante persone sono rimaste senza lavoro? Circa 400mila. Un'enormità. I numeri parlano chiaro e fanno male a tutta la nazione. Gli artigiani ed i piccoli commercianti sono in ginocchio, mentre strisciano sul viale del tramonto. Una vera e propria ecatombe quella che i dati ci raccontano in maniera fredda ed impietosa. Il lavoro vivisezionato sul tavolo di un obitorio.

I vari governi, senza legittimazione popolare, sfilati in questi anni invece ci raccontano che si intravedono segnali di ripresa e che l'occupazione sta crescendo in maniera esponenziale. In che mondo vivono? Quale Italia stanno amministrando? La realtà conosce soltanto crisi, calo dei consumi, tassazione, burocrazia, mancanza di credito e l'impennata del costo della vita. Queste le principali cause che hanno costretto molti piccoli imprenditori a doversi arrendere davanti alla bancarotta, alle richieste delle banche, al cappio che stringe i gangli vitali delle imprese. Cappio apposto al collo degli impresari da parte dello Stato. Se, inoltre, teniamo conto che negli ultimi 15 anni le politiche commerciali della grande distribuzione si sono fatte sempre più aggressive, per molti artigiani e piccoli negozianti non c'è nessuna via di scampo. L'unica soluzione, la più amara ed avvilente, è stata quella di gettare definitivamente la spugna.

Questa veloce ed inarrestabile frana è proseguita anche quest'anno. Tra giugno 2016 e giugno 2017 il numero delle imprese attive, nell'artigianato e nel commercio al dettaglio, è calato del 1.2 per cento. Parliamo di 25.604 mila unità andate perdute. Molte, se non tutte, delle quali per sempre. Negli ultimi otto anni il numero delle aziende è passato 1.463.318 a 1.322.640. Cronache di una strage (annunciata). Mentre le attività del commercio al dettaglio sono diminuite, ma in misura più contenuta. Eppure questi numeri fanno rabbrividire e non lasciano ossigeno alla nostra linfa vitale.

La necessità è una sola. Un imperativo che deve ridestare le coscienze del prossimo governo. Dare uno slancio ed un rilancio, definitivo, alla crescita e conseguentemente all'occupazione. E' necessario salvare la cultura del lavoro di questo Paese dalla svalutazione che i mestieri, capaci di donarci questa nazione, stanno subendo in maniera drastica. L'economia italiana è l'ossatura, è la spina dorsale di una Patria che non vuole cedere ad un domani fatto di miseria e rammarichi. Andare avanti in questo modo non è più possibile. Siamo alla canna del gas. La politica, da sinistra a destra passando per il centro, senza dimenticare i vari pseudo-movimenti fini a se stessi, è capace di fare soltanto chiacchiere. Parole su parole che stordiscono la capacità di comprensione del popolo tricolore. Fanno finta di litigare in pubblico, si accusano delle peggiori nefandezze, si scontrano l'uno contro l'altro, perché le cose non funzionano, ma alla sera cenano insieme alla faccia dell'elettore. Quasi amici esclusivamente del capitale.

Nessuno di loro è in condizione di fermarsi un secondo e pensare a come risolvere, in modo concreto, queste vicissitudini surreali. Metterci una pezza? Proporre idee concrete? Non sia mai. Per coprire la voragine, che a breve ci inghiottirà, non bastano gli ammiccamenti e le parole a metà. L'economia italiana è un colabrodo, una vergogna interplanetaria, in modalità autodistruzione, tenuta in piedi dai sacrifici cinquantenari di chi ha reso grande l'Italia. Le piccole e medie imprese, che rappresentano la parte più importante del nostro sistema economico, giornalmente sono costrette a litigare e a chinare la testa davanti ad una tassazione arrivata a livelli vessatori. Senza dimenticare la burocrazia infame che stronca ogni possibilità di guadagno da parte degli imprenditori. Nessuno vuole evadere, ma vivere sì. Caso chiuso. I cavilli burocratici e le lungaggini degli uffici ti logorano facendoti perdere mesi, per non dire anni, di lavoro. Ci rendiamo conto che nazioni con un'economia più fragile e meno complessa della nostra ci hanno sorpassato a velocità doppia? Che vergogna. Che amarezza. Il Paese più rigoglioso al mondo ridotto alla fame da politici inetti. Dobbiamo tifare rivolta ed innescare una rivoluzione epocale per non morire sotto le macerie di questa Italia malata.

Andrea Pasini, Trezzano Sul Naviglio