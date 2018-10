La rabbia della stampa di sinistra, dal caso Riace alle critiche all'Europa

"Ogni giornale aperto, ogni copia acquistata e regalata a un amico è un dispiacere che si dà a Erdogan e ai suoi epigoni italiani che continuano ad attaccare la stampa autonoma". Questa frase è l'introduzione che il direttore ha voluto dare al nuovo numero de L'Espresso, giornale di sinistra. Immagino che per epigoni italiani si riferisca a Salvini e Di Maio anche se la copertina riporta una vignetta di Altan con Salvini che tiene in braccio Conte. Altan è uno di quei vignettisti che ha un solo pregio: non riesce a far ridere oltre che a rappresentar male i personaggi.

La libertà di stampa secondo la sinistra italiana e i suoi giornali è in pericolo. Corriere, Repubblica con tutti i giornali locali a lei collegati, guidano gli attacchi al governo martellando i lettori sui pericoli che sta correndo la democrazia, paventando chiusure e bavagli all'informazione e alla libera opinione. Si arriva addirittura a fare similitudini con gli omicidi mai dimostrati che hanno come mandante Putin; già si immaginano giornalisti assassinati, rapiti o avvelenati.

L'ANPI, l'associazione dei partigiani, ha preso pubblicamente le difese dei migranti dopo che la stampa di sinistra ha ipotizzato che Salvini voglia smantellare il cosiddetto modello Riace. L'ANPI proprio quei sinistri personaggi che hanno gioito quando migliaia di italiani sono stati assassinati da Tito, infoibati con il loro consenso. Quei partigiani che si sono vendicati a guerra finita dei loro nemici personali. I libri di Pansa andrebbero letti e riletti per sapere gli orrori che sono stati perpetrati nel cosiddetto triangolo rosso detto anche della morte (Bologna-Reggio Emilia-Ferrara) in cui ha imperversato l'odio comunista, con omicidi ed efferatezze compiute da schiere di partigiani assassini e carichi di odio. Questi eroi della liberazione dicono di portare in alto il vessillo della democrazia.



Un giornale è veramente libero se ospita tutte le idee; sarà il lettore a scegliere quello che lo convince di più o invece voltare pagina se non ritiene che quella notizia sia conforme al proprio credo. Ritengo che l'attuale subbuglio nel campo dell'informazione sia salutare perché ha mostrato per l'ennesima volta come in Italia non sia possibile essere fuori dagli schemi. Non si può criticare l'Europa altrimenti arriva la Troika, non si può criticare la politica immigratoria altrimenti si è fascisti, non si può proteggere il mercato interno con dazi perché altrimenti si è contro la globalizzazione e lo scambio libero delle merci. Insomma non si può fare nulla per mostrare il proprio dissenso e se lo mostri sei un reietto, xenofobo, illiberale e via dicendo. La stampa di sinistra vede fascisti dappertutto, non riuscendo più a individuare e combattere quelli autentici, celati dietro la maschera liberale. Come chiamare, se non fascismo, un sistema che controlla l'economia attraverso una rete di cartelli multinazionali privati e una catena di partecipazioni azionarie incrociate, che possiede e dirige il sistema finanziario per mezzo di banche d'affari, banche centrali privatizzate che determinano la circolazione del denaro, organismi internazionali (FMI, Banca Mondiale, WTO, Meccanismo Europeo di Stabilità) che indirizzano il credito, imponendo agli Stati politiche di svendita per concederlo. E i poteri che si dicono così democratici sono quelli che sono proprietari delle principali agenzie di informazione, che decidono quali notizie trasmettere e quali celare, quali idee mettere a tema e quali vietare con il semplice atto di silenziarle.



Apriti cielo se si alza il velo su un modello come quello di Riace dove si è di fatto ripopolato a forziori un luogo con stranieri che hanno portato le loro "tradizioni" grazie ai sussidi di Stato. Certo che funziona. Ma mi chiedo, se l'industria più avanzata ha bisogno di super tecnici e manodopera iper specializzata, una parte dell'Italia sperimenta invece il ritorno al medioevo, fatto di piccoli oggetti e manifattura primitiva? E poi si parla della necessità di reperire tecnici per industria 4.0? Ma dove pensiamo di andare con queste "risorse" così specializzate? Quale contributo potranno portare allo sviluppo della Nazione? Guardiamo all'Europa, visto che la sinistra è così europeista. Risulta a qualcuno che la Germania abbia popolato paesi con questa tecnica? O l'Inghilterra o la Francia, che a parole è così aperta all'immigrazione, o la Spagna? Non mi sembra. Ho l'impressione che la sinistra con tutto il suo buonismo voglia cedere agli stranieri parte del Paese, specialmente al sud, che secondo loro non può più avere un futuro ed è in via di spopolamento e tentarne di conseguenza una africanizzazione.



La sinistra e i suoi epigoni hanno sempre voluto immiserire questa nazione, distruggerla, ridurla in povertà e vedo che il loro progetto non demorde, a qualunque costo, tirando in ballo anche ipotetici pericoli di libertà di stampa. La sinistra del resto si è sempre vantata di "fare cultura" e non a caso la maggioranza della classe insegnante è di sinistra e non si scandalizza dalla diminuzione della capacità di ragionare dei giovani, frutto dell'abolizione di modelli educativi fondati sull'indagine e la conoscenza dei perché, della selezione, degli esami e della severità. La scuola, grazie alle riforme della sinistra degli anni 70, non trasmette più conoscenza, non allena all'indagine, tutt'al più addestra a svolgere delle mansioni, conoscere dei meccanismi. Ora che questa stampa che ha sempre sostenuto questi schemi è stata scoperta non gli resta che esprimere la propria rabbia.