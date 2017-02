La Raggi si "compra" Totti per lo Stadio della Roma

Virginia Raggi si “compra” Totti per la vicenda dello Stadio di Roma a Tor di Valle.

La Sindaca, in evidente difficoltà per la valanga di errori che ha commesso finora, cerca una comoda “captatio benevolentiae” tra il popolo degli sportivi, già inferociti contro di lei per le mancate Olimpiadi.

Infatti, è di oggi il seguente tweet:

Caro Francesco @Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne.

Naturalmente la Raggi, nella sua cultura della scarsa sensibilità istituzionale più volte mostrata commette un altro errore invitando Totti in un luogo, appunto istituzionale, il Campidoglio “per parlarne” non si sa a quale titolo.

Da notare che in campagna elettorale la Raggi aveva detto che lo Stadio della Roma (che tra l’altro rimarrà proprietà di Pallotta e non della società) non si sarebbe fatto a Tor di Valle e forse da nessuna altra parte mentre ora rimangiandosi tutto e dopo aver preso i voti di chi non è favorevole al progetto che presenta una serie notevole di problematiche ambientali e urbanistiche in un’area a rischio idrogeologico come è quella del quadrante sud di Roma manda messaggi seduttivi ad un simbolo mondiale dello sport come Totti impegnato dalla Roma, insieme a Spalletti, nella campagna pro Stadio.

Il tutto mentre l’assessore all’urbanistica Paolo Bardini sta da mesi lottando coraggiosamente contro questo scempio ambientale che oltretutto va a favorire le speculazioni cementizie del gruppo Parnasi.