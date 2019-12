La Regina decide di abdicare. Il Principe Carlo potrebbe presto diventare Re

Non è ancora giunta una conferma ufficiale, ma stando agli ultimi rumors sulla royal family pubblicati dal The Sun e dal Daily Stars, la regina Elisabetta potrebbe dimettersi nell'arco di 18 mesi permettendo cosi al principe 71enne Carlo di salire al trono.

Anche un altro scenario è possibile, Carlo potrebbe diventare “principe reggente” e occuparsi ufficialmente di tutti gli affari di corte, non come re, ma come appunto "reggente", situazione, questa, prevista a seguito dell'assenza temporanea o permanente del sovrano. In questo modo il primogentito di Elisabetta e Filippo, potrebbe prendere il controllo degli affari di corte, lasciando che sua madre continui ad essere, di fatto, la regina.

Tra 18 mesi sua Maestà compirà 95 anni e potrebbe definitivamente dire addio agli impegni ufficiali. Un ulteriore conferma verrebbe dal fatto che a sua volta il marito Filippo decise di ritirarsi dalla scena pubblica dopo aver compiuto il 95esimo compleanno.

Ad alimentare l’ipotesi dell’abdicazione lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea ed Epstein. il fratello minore di Carlo infatti ha gettato una terribile ombra sulla famiglia reale che lo ha costretto a dare l’addio a tutti gli interventi pubblici della Royal Family.