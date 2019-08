La Repubblica intende far... Verdelli e massacrare Salvini, come fece, con le 10 domande rivolte, in modo ossessivo, a Berlusconi

“La Repubblica” intende far.... Verdelli e massacrare Matteo Salvini, come fece, con le dieci domande rivolte, in modo ossessivo, a Silvio Berlusconi sui Bunga-Bunga e su Noemi Letizia.

Ma il ministro, oggi, è molto più forte, politicamente, dell’allora premier e il tema dei bimbi (che “sò piezz’e core”, anche quelli dei politici), che devono restare estranei alle polemiche, non porterà consensi agli avversari, numerosi, del Leader della Lega.

Un “giornale-partito” non può imporre le sue priorità all’agenda della politica. Quanto alla visita in carcere di un deputato del Pd, Scalfarotto, all’americano, accusato ai aver massacrato, a Roma, un giovane carabiniere, non è in discussione il diritto-dovere dei parlamentari di visitare i detenuti.

Ma dar pubblicità, senza prima consultare il segretario PD, alla visita al killer, spietato, del CC non può non provocare sconcerto, amarezza, una linea oscillante non solo nei colleghi del morto, ma in tutta l’opinione pubblica, compresi gli iscritti al partito più vicini e...Gentiloni al vertice democrat.