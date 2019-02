La Sardegna riunisce il Centrodestra. Ma Salvini: "A Roma non cambia niente"

Centrodestra in Sardegna in vista del voto delle Regionali di domenica. 'Al livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi, ma il governo va avanti fino in fondo', ha detto Matteo Salvini. "Se vinciamo in Sardegna mi limito a dire che lunedì chiamerò Matteo Salvini...": E' la battuta ironica con cui Silvio Berlusconi replica al vicepremier che aveva appena confermato che anche in caso di successo sardo del centrodestra il governo gialloverde sarebbe andato avanti. A quel punto anche Giorgia Meloni ha detto che ci saranno tante telefonate a Salvini. E il vicepremier ha chiosato: "lunedì stacco il telefono...".

Tra i temi centrali quello della protesta del latte. "Abbiamo avuto io e Tajani - ha detto Silvio Berlusconi - un colloquio interessante con il ministro dell'Agricoltura europeo: invierà una commissione di esperti in Sardegna. Ci ha detto che metterà a disposizione fondi europei per pubblicizzare il pecorino romano in tutte le tv europee". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Cagliari, nella conferenza stampa del centrodestra.

"Questa è fuori tema". Così Matteo Salvini ha risposto laconico a una cronista che gli chiedeva se si troverà un'intesa sulla Tav. Ma subito Silvio Berlusconi è intervenuto, insistendo sul punto: "Questa fa parte delle domande che gli farò da martedì...Non potrà stare con il cellulare spento per due giorni...".