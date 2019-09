La senatrice Conzatti passa con Renzi. "In Forza Italia disagio come il mio"

"Ho deciso di accettare l'invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva". Lo annuncia in una nota la senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, la prima adesione alla nuova formazione che non arriva dal Pd. Sale così a 14 i senatori che hanno scelto di seguire l'iniziativa di Renzi.

La senatrice Conzatti spiega la sua scelta di aderire alla formazione renziana, "una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze sovraniste". Dopo essere stata eletta nel 2018 con Scelta Civica con l'obiettivo di "di rafforzare e far prevalere la componente moderata della coalizione di centrodestra", Conzatti sottolinea il divario che "si è ampliato a dismisura" con le forze sovraniste.

"In assenza di novità politiche di rilievo - ha spiegato Conzatti - sarei rimasta nel gruppo parlamentare di FI, dove ho trovato e conosciuto molte persone di grande spessore umano, politico e culturale, molte delle quali vivono con disagio non dissimile dal mio la crescente consapevolezza di non poter più arginare, ma ormai soltanto subire, le posizioni di matrice sovranista e antieuropeista. In questo scenario - ha concluso - è nato un nuovo progetto autenticamente europeista, popolare e liberale: tutto ciò per cui mi sono sempre impegnata in politica".