"La Tav? Grande opera. Deve procedere". Urbano Cairo è sempre politico. Video

Urbano Cairo torna sul luogo del delito. Un altro punto a favore di chi ipotizza una sua discesa in campo come erede di Silvio Berlusconi e contro il fronte populista/sovranista. Il patron della Rcs, dopo aver bocciato il reddito di cittadinanza, questa volta si esprime a favore della Tav. Di quest'opera "se ne è parlato per tantissimo tempo", è una cosa "che non possiamo più aspettare di fare". Secondo Cairo sul tema dell'Alta velocità "si è già molto lavorato", dunque non "si capisce bene il perché di tutte queste analisi costi e benefici" che sono state richieste dal Governo per rivalutare la questione e rimandarla. La grande opera "che è stata concepita anni fa" ha "una sua utilità" e garantirà "una maggiore facilità per i trasporti", quindi "deve procedere perché può dare un contributo notevole allo sviluppo dei commerci".