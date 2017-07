La volgare vignetta di Mannelli su Il Fatto

Oggi su Il Fatto c’è una vignetta del tutto fuori luogo di Renato Mannelli con un bambino di colore che su una spiaggia calpesta un escremento e dice: “Mamma…ho pestato un italiano…!”.

La vignetta è abbastanza incredibile, ma tant’è.

Il Fatto ha una posizione ideologica che da sempre è poco chiara; sembra di sinistra ma è guidata da un direttore, Marco Travaglio, che si definisce orgogliosamente di destra anche se poi ha scritto per l’Unità.

Il quotidiano è schierato su posizioni anti - fasciste ed è anche da sempre il megafono del Movimento Cinque Stelle e vicino a magistrati come Piercamillo Davigo che si definiscono da soli “giustizialisti”.

Questo non meraviglia ed è una scelta del giornale.

Quello che però ora provoca frizione sono le posizioni dei Cinque Stelle con Grillo sempre più spostato a destra e con una chiara linea anti - immigrazione, e critica con gli stranieri come l’Onorevole Di Maio ci ricorda spesso.

Ma a questo punto il Fatto Quotidiano si trova in una situazione imbarazzante perché non può contemporaneamente supportare il M5S e il tema dell’immigrazione, con vignette di cattivo gusto come quella di oggi.

L’ambiguità dei Cinque Stelle sta dunque mettendo in grave difficoltà Il Fatto che ha un pubblico di lettori giustizialisti di sinistra e non giustizialisti di destra.

Possiamo dunque concludere che Grillo sta giocando un brutto scherzo a Travaglio, contagiando il giornale con le sue ambiguità di fondo da sempre irrisolte.