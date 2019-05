"La7? Arma di Cairo contro il M5S. La Rai di Pd-Fi si inchina alla Lega"

Luigi Di Maio deve restare il capo politico del Movimento 5 Stelle?

"Certamente, anzi deve fare di più il capo politico".

Ma ha anche ben due ministeri di peso, Lavoro e Sviluppo Economico. Come fa?

"Dovrebbe cercare di rendere compatibile il ruolo di guida con quello con le altre attività di governo. Abbiamo bisogno di un capo politico a tempo pieno".

Ed è anche vicepremier... Forse dovrebbe mollare uno dei tre incarichi di governo, no?

"Non sto dicendo che deve lasciare qualcosa, dico che deve essere più presente organizzandosi in qualche modo".

Crisi di governo alle porte o si va avanti con la Lega?

"La maggioranza allo stato c'è, continuamo a votare insieme in Parlamento. Poi se Salvini non vuole rompere, penso che si possa andare avanti".

Salvini però fa un po' il furbo. A parole non vuole elezioni ma insiste e accelera su temi per voi difficili come sicurezza, autonomia regionale e flat tax. Non è che fa così per mettervi in difficoltà?

"Se sono punti nel contratto, e lo so, non vedo perché ci dovrebbero essere difficoltà. Allo stato su questi provvedimenti non vedo problemi, si faranno".

Abbiamo letto tutti le dichiarazioni di esponenti del M5S come Ruocco, Paragone, Nugnes, Gallo. Non è che la scissione è vicina?

"Non so che dire, chiedete a loro. A parte la Nugnes che la conosco dalla scorsa legislatura, gli altri sono alla Camera e li conosco poco".

Non è che il presidente Fico e i suoi hanno le valigie in mano?

"Al Senato non ci sono problemi. E Palazzo Madama e il ramo del Parlamento dove la presenza di tutti è essenziale visti i numeri".

Non mi dica che è solo una tempesta in un bicchier d'acqua...

"No, sicuramente i nostri elettori ci hanno inviato un segnale importante. Dobbiamo valutare e capire imparando da questa lezione. Certamente le Europee hanno una loro peculiarità. E abbiamo visto in passato chi ha fatto il 40% come è finito".

Renzi...

"Non solo. Anche il Pci superò la Dc alle Europee, sono elezioni diverse".

Non è che vi siete appiattiti troppo sulle posizioni della Lega?

"Assolutamente no. Noi facciamo il nostro lavoro, il problema semmai è l'occupazione della Rai da parte dei nemici del Movimento 5 Stelle".

In che senso?

"Non abbiamo operato come ha sempre fatto la partitocrazia che sbaraccava tutto quando andava al potere. E qualcuno ne ha approfittato per continuare a cannoneggiare il M5S. Da quando seguo la Rai, cioè da bambino, non ho mai visto un cannoneggiamento di questo tipo su una parte del governo".

I nemici di cui lei parla sono del Pd o della Lega?

"Piddini e forzaitalioti di cui è infestata la Rai dopo 20 anni di regime".

La Lega invece è stata è più scaltra con la Rai? Molti dicono che il Tg2 sia assolutamente salviniano...

"Sicuramente con loro funziona, e poi hanno già un altro trattamento sulle reti Mediaset. I forzaitalioti in Rai trattano la Lega come fanno Mediaset e La7: con riverenze e inchini".

Anche La7 ce l'ha con voi?

"Lo chieda a 60 milioni di persone. Per fortuna non tutti guardano La7 che da mattina a sera ci attacca pesantemente. Il prossimo partito politico del signor Cairo non fa altro che cannoneggiare il M5S".

Cairo allora scenderà secondo lei?

"Sicuro, aspetta solo che Berlusconi lasci. Sogna un ventennio berlusconiano e usa La7 contro di noi".