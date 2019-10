Lamorgese risponde a Salvini: "Non ho creato io disastro in 20 giorni"

Lamorgese risponde a Salvini: "Non credo di aver creato io disastro in 20 giorni"Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, durante la conferenza stampa sull’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi alla Prefettura di Milano.

L'attacco di Salvini al ministro dell'Interno Lamorgese

"Del ministro Luciana Lamorgese non si hanno notizie. Non fa, non parla, non dice", attacca il leader della Lega: "Ma è figlia di un governo Conte-Renzi-Di Maio che evidentemente ha promesso alla Merkel di riaprire i porti e di trasformare l'italia in un campo profughi. Ma state tranquilli", assicura Salvini, "i sindaci e i governatori della Lega hanno già ricevuto l'indicazione di dire di no ad un'altra ondata di immigrati".