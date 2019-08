I totiani si radicano anche in Puglia. L'esordio di "Cambiamo" a #laPiazza

I totiani di Puglia si organizzano. Come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno dopo l'evoluzione dell'associazione "Cambiamo" in partito, con tanto di simbolo già lanciato dal governatore ligure, è arrivato il tempo di serrare i ranghi sul territorio e iniziare a riempire le caselle. Un percorso non breve che lo stesso Giovanni Toti benedirà personalmente con un tour nazionale che inizierà il 2 settembre a Matera e si chiuderà il 5 ottobre a Bari. L'esordio "meridiano", però, è fissato il 1° settembre a Ceglie Messapica nel corso della convention organizzata da Affaritaliani.it.

In Puglia, la macchina organizzativa è nelle mani del senatore Gino Vitali, tra i fondatori di "Cambiamo", ed ex coordinatore regionale di Forza Italia. "Ho incontrato Toti - racconta - e abbiamo iniziato a tracciare le linee guida. I principi fondamentali saranno merito e radicamento, gli stessi che avremmo voluto tornassero a centro dell'azione di Fi".

Sul piano operativo questa spinta si tradurrà nella contendibilità di tutti i ruoli: ogni carica, dal segretario cittadino a quello nazionale, dovrà passare da apposite consultazioni popolari, cioè le primarie, aperte agli iscritti e non solo. I tempi dipenderanno dalla vista dell'attuale legislatura (il voto potrebbe precipitare le cose), ma in linea di massima il congresso, ove tutte le cariche verranno stabilite, dovrebbe aver luogo tra dicembre e gennaio.

"Nel frattempo - chiarisce Vitali - l'idea è attribuire incarichi provvisori, prevalentemente ad amministratori eletti: sindaci, consiglieri comunali, assessori, consiglieri regionali". L'ultimo riferimento non è casuale. Cambiamo è in trattativa con due consiglieri pugliesi di cui, al momento, non si conosce l'identità. Le certezze, invece, provengono dal nucleo dei fondatori: tra gli altri, lo stesso Vitali, c'è la salentina Federica De Benedetto, il segretario del Nuovo Psi Puglia Michele Simone, il consigliere comunale altamurano Carlo Scarabaggio, il consigliere di Torre Maggiore Leonardo De Vita. Sullo sfondo, quale figura "interregionale", il senatore Gaetano Quagliarello, già presente con il suo movimento "Idea" in Abruzzo, Basilicata, Veneto e Puglia. Ma il ventaglio di adesioni, come detto, è già destinato ad allargarsi a livello locale ma anche nazionale (pare che le interlocuzioni tra Toti e Mara Carfagna non si siano mai interrotte).

Indipendentemente dagli arrivi, il movimento avrà di certo una lista alle Regionali. I totiani chiederanno dunque di sedere al tavolo dei coordinatori che stanno lavorando all'individuazione del candidato? Vitali non precipita le cose: Prima dobbiamo organizzarci, poi presumo ci chiameranno o chiederemo di partecipare".

La linea è chiara: "Non importa quale partito esprimerà il canididato, l'importante è che sia una figura riconoscibile. Altrimenti ci sono le primarie, strumento che lo stesso Salvini ha riconosciuto non essere più un tabù. A noi piacerebbe che la figura più idonea fosse individuata sul territorio, da una classe dirigente indipendente. Non abbiamo bisogno di essere messi sotto tutela da Roma".

Quanto alla collocazione nazionale, il posizionamento è nel centrodestra - da forza liberale e riformista - a debita distanza da Pd e M5S e al fianco della Lega ("siamo complementari ma non sovrapponibili, su autonomia differenziata e taluni approcci alla questione migratoria abbiamo posizioni diverse"). La chiosa di Vitali, infine è su Forza Italia: "Ci siamo trovati espulsi a mezzo stampa da un fantomatico comitato di presidenza che non era legittimato ad espellerci - conclude -. La nostra non è una operazione contro Berlusconi di cui sono e resto amico. Ma contro un pezzo di establishment che ha preso il controllo del partito e lo sta conducendo al tracollo"