Conte 2 verso il traguardo. E ora aspettiamo il premier a #laPiazza

E’ fatta, dunque. Salvo colpi di scena finali, Cinquestelle e Partito Democratico hanno raggiunto l’accordo: sarà Giuseppe Conte il premier del nuovo governo giallorosso. I rumor raccolti da La Piazza trovano conferma in ambienti Cinquestelle. Fonti del massimo livello del Movimento spiegano che manca solo un’ultima riunione del vertice pentastellato per l’approvazione definitiva, ritenuta scontata. Si va, dunque così verso il successo del premier-avvocato degli italiani per risolvere la crisi di governo più pazza del dopoguerra.

Un successo che premia le qualità inattese dell’outsider venuto dall’università e dalle aule dei tribunali che in poco più di un anno e riuscito a costruirsi una solida credibilità politica e umana. Tra gli italiani e nel Palazzo. A Roma e a Bruxelles. Zigzagando con pazienza e abilità, saggezza e indipendenza, competenza e autorevolezza, soccorso dalla scienza giuridica e dalla sobrietà dello stile, tra i molti ostacoli frapposti sul suo cammino dal rapporto spesso conflittuale tra la Lega e i Cinquestelle. Galloni conquistati sul campo anche sui complicati tavoli internazionali, politici ed economici, di Bruxelles, del G7 e del G20. Rafforzati dall’estrema decisione e fermezza con cui il premier ha gestito la crisi inopinatamente aperta da Matteo Salvini. Doti di qualità, pazienza e temperanza che gli torneranno molto utili ora e in futuro nel gestire una nuova alleanza che non sarà neanche stavolta una passeggiata.



Noi di Affaritaliani.it che abbiamo avuto Conte l’anno scorso ospite a La Piazza, alla sua prima uscita pubblica da presidente del Consiglio, lo aspettiamo nella sua e nella nostra Puglia, dove tra i trulli e gli ulivi della Messapica Ceglie tracceremo un bilancio dell’anno trascorso e anticiperemo i programmi e le prospettive del Conte 2.