Conte a La Piazza/ Il caos province? "Piano di riforma o meglio abolirle"

"Il problema delle province è irrisolto e spero che si possa arrivare a un piano, articolare una riforma compiuta e definita. Abbiamo province che gestiscono scuole e strade che sono in estrema difficoltà. Sto sollecitando e tornerò presto alla Camera dei Deputati, dobbiamo definire il volto delle province per assicurare piena funzionalità". E' l'opinione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato a Ceglie Messapica (Brindisi) dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione de La Piazza, sul delicato tema delle province. "Sono state depotenziate o con approccio pragmatico fotografiamo l'esistente o conviene abolirle. Io sarei per un approccio pragmatico, mi sembra più utile sagomarle definitivamente", ha aggiunto il capo del governo.