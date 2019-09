Conte a La Piazza/ Il siparietto "simpatico" con Berlusconi

Silvio Berlusconi? "Non lo sento. L'ho incontrato solo due volte in occasioni ufficiali, alle consultazioni del primo e del secondo governo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza a Ceglie Messapica (Brindisi). "Per ragioni anagrafiche politicamente non siamo destinati a incrociarci". Poi alla domanda del direttore Perrino sulla possibilità di un sostegno di Forza Italia al governo, Conte ha risposto che la maggioranza sta lavorando "in modo proficuo, c'è un buon clima e ce la mettiamo tutta, non accetto che si voglia portar sfiga" parlando di maggioranza traballante. Tornando a Berlusconi, "la prima volta venne e iniziò a raccontare alcuni episodi della sua esperienza di governo e dopo un po' lo fermai e gli dissi 'sono uno sprovveduto perché senza esperienza politica ma queste vicende le conosco', un siparietto simpatico".