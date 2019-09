"Conte? Metafora molto andreottiana...E' uno di noi: un cattolico democratico"

"State prendendo Giuseppe Conte come uno che passa di là. Ma, caro direttore, non è mica un signore di passaggio che passa di là per fare un governo, cambia colore e poi resta al governo. A parte il fatto che tutto ciò è una metafora molto andreottiana, per cui sono portato a guardarla con simpatia, ma Conte dopo che ha fatto questo governo è un presidente del Consiglio per davvero". Lo ha detto Gianfranco Rotondi, parlamentare del gruppo di Forza Italia e leader della Democrazia Cristiana, a #laPiazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi. Conte il nuovo Andreotti? "Non so se è il nuovo Andreotti ma certamente uno che viene al centenario di Sullo è uno che mostra un interesse per il linguaggio e per la storia dei cattolici democratici. Lo dico brutalmente, è uno di noi: è un cattolico democratico. Quella che sarà la parabola di Conte? Lasciate aperte le strade perché darà ancora delle sorprese".



IL VIDEO CON LE PAROLE DI GIANFRANCO ROTONDI A #LAPIAZZA