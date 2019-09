Conte ospite di Affari a Ceglie. La Piazza 2019 su tutti i giornali

La politica scende in Piazza. E dopo il successo della tre giorni di fine agosto, a La Piazza di Affaritaliani.it – il primo quotidiano digitale, stasera dalle 19 arriva il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il premier farà il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in occasione dell’edizione straordinaria de La Piazza.

Due ore di confronto serrato per fare un bilancio delle attività del Conte 1 e ragionare sulle prossime scadenze in agenda a partire dalla manovra finanziaria. Ma anche sui delicati equilibri del Conte 2 dopo l’uscita dal PD di Matteo Renzi, sul ruolo strategico che il nostro Paese dovrà assumere in Europa e sul rilancio del Sud Italia e della Puglia, terra di origine del premier Conte, alla vigilia dalle elezioni regionali.