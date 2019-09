"Discontinui non solo rispetto a Conte I.Governo diverso da Renzi e Gentiloni"

"La discontinuità del governo che sta nascendo deve essere tanto rispetto al governo Conte I quanto governi della scorsa legislatura (Renzi e Gentiloni, ndr)". Lo ha affermato il deputato di LeU Stefano Fassina intevenendo a #laPiazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi. "Se noi riproponiamo come protagonisti del governo della discontinuità quelli che hanno fatto la Buona Scuola, il Jobs Act e quella proposta di revisione costituzionale bocciata dagli elettori, temo che non andremo molto lontano. E quel Salvini che si è voluto allontanare ora, dopo tornerà più forte di prima se non si capirà la lezione che ci hanno dato gli elettori il 4 marzo 2018 e poi il 26 maggio 2019".



IL VIDEO CON LE PAROLE DI STEFANO FASSINA A #LAPIAZZA