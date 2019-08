"I politici parlano a La Piazza". La kermesse di Affari anche su Libero

La Piazza, kermesse organizzata da Affaritaliani.it che si terrà questo weekend: appuntamento tutte le sere - venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica primo settembre - a partire dalle ore 20 in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fa notizia sui media nazionali e locali, ecco l'articolo che libero dedica oggi all'evento.

"Si riaccende lo scontro politico e torna di moda evocare la Piazza, antico luogo privilegiato della politica prima della crisi dei partiti e della nascita dei social. Ecco allora Giorgia Meloni che contro il nascente governo Cinquestelle-Pd si dice «pronta a scendere in piazza» e annuncia, se gli impegni istituzionali glielo permetteranno, un salto a Ceglie Messapica. Nel comune della provincia di Brindisi, si svolge da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre “La Piazza”, la tre giorni di confronto tra big della politica e cittadini organizzata da Affaritaliani.it. Nella seconda serata sono attesi, per commentare la crisi politica, la grillina Barbara Lezzi, ministra per il Mezzogiorno, il leghista Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, il capogruppo al Senato di Forza Italia Anna Maria Bernini e, nel ruolo di discussant, il presidente della Democrazia Cristiana e gran conoscitore dei riti e dei segreti del Palazzo Gianfranco Rotondi. Domenica primo settembre a scendere in Piazza saranno invece il grillino sottosegretario agli Esteri Manlio De Stefano, il governatore della regione Puglia Michele Emiliano, il vicepresidente dei senatori del Partito Democratico Franco Mirabelli, il leader di Cambiamo Giovanni Toti, che dopo la rottura con Forza Italia lancerà il suo movimento, e Stefano Fassina, economista di Leu. Nel ruolo di discussant, scenderà in Piazza un uomo di grande esperienza e cultura internazionalista come Giovanni Castellaneta, autore di “In prima fila, quale posto per l’Italia nel mondo?”.