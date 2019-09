I "semi" di Conte "germoglieranno". La 'bomba' (nascosta) de La Piazza

"Mi piacerebbe in prospettiva che qualche seme lasciato potesse germogliare", ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza, a Ceglie Messapica, Brindisi. Una frase sibillina che, nonostante una doppia smentita tra sorrisi e battute, lascia aperta la strada verso un partito del premier. Non era - probabilmente - il momento propizio per l'annuncio dirompente e potenzialmente devastante per la nuova maggioranza di governo, ma la 'bomba atomica' politica si nasconde tra le parole dette e non dette di questa calda serata pugliese di fine settembre. "A capo di un partito? Direi di no, l'impegno di governo è già assorbente quindi penso di no. Sono impegnato a dare una testimonianza politica", ha assicurato Conte. Che però, successivamente, sempre nel corso dell'intervista realizzata dal direttore di Affaritaliani.it Perrino, precisa: "Io ho delle idee forti e rispetto ad Andreotti (il paragone con l'ex presidente del Consiglio democristiano era stato fatto proprio a La Piazza un mese fa dal leader della Dc e parlamentare di Forza Italia Gianfranco Rotondi, ndr) mi riconosco una maggiore radicalità. Perseguo gli interessi generali, il bene pubblico a qualsiasi costo e se non lo potessi fare mi bloccherei io stesso un secondo dopo".



Conte ha poi spiegato di non condividere la massima andreottiana che il potere logora chi non ce l'ha. "Ad agosto sono andato a casa tranquillo, ho fatto il mio dovere passando dal Parlamento dove sono andato a dire quello che era successo. E quando mi è stata prospettata la possibilità di continuare con la Lega ho detto che quella esperienza era chiusa". Il premier è sempre in bilico tra il detto e non detto, smentisce il partito personale ma parla da vero e proprio leader (non solo da capo del governo). Quanto durerà questo esecutivo? "Non ho la palla di vetro, vedo un buon clima di lavoro. Rispetto alla precedente esperienza di governo in questo caso sin dall'inizio ho coordinato i lavori della formazione del governo, ho coordinato il tavolo dove abbiamo elaborato il progetto politico che abbiamo presentato al Paese e al Parlamento. Mi sento responsabile", scandisce Conte. Che sottolinea le differenze rispetto al governo con la Lega. "Prima ero garante di un programma, oggi sono garante del progetto politico". E ancora: "Un progetto politico che è un progetto per l'Italia che vogliamo". Ed elenca i punti chiave: "Innovazione tecnologica, fine del divario Nord-Sud, un'Italia verde e orientata verso le fonti rinnovabili, un'Italia dove i nostri cervelli più brillanti restano qui e non vanno all'estero".



Poi Conte ancora più esplicito: "La mia più grande ambizione è quella di realizzare questo programma di governo e utilizzerò tutte le mie forze, la mia determinazione e le mie energie per realizzare questo programma di governo". Insomma, vanno bene le smentite sul partito di Conte, registrate, ma quei semi che germoglieranno in prospettiva sono stati seminati a Ceglie Messapica, a La Piazza di Affaritaliani.it. Semi che probabilmente faranno dell'attuale premier un protagonista della vita politica del Paese per molti, molti anni. Proprio come Andreotti.