"L'ho detto l'altra sera a #laPiazza. I 5S pronti a passare con Macron"

Di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo



Venerdì sera, dal palco de “La Piazza” di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, avevo previsto l’imminente adesione dei Cinque Stelle al gruppo europeo di Macron, pomposamente ribattezzato “Renew Europe”. Gli ex reietti populisti, già alleati per un’intera legislatura dell’”impresentabile Farage”, dopo il voto decisivo alla Von der Leyen e l’imbroglio giallorosso, sono diventati gli uscieri dei salotti buoni europei. Sono stato facile profeta, le manovre evidentemente procedono a gonfie vele. Lontani i tempi dei gilet gialli... ora è l’ascoltatissimo eurodeputato Ignazio Corrado ad anticipare alla stampa la prossima mossa.

Un tentativo già provato verso la fine della scorsa legislatura europea quando però il trasbordo grillino verso l’allora gruppo liberale ALDE venne fermato da Verhofstadt.

Del resto non è un caso che nella tornata delle nomine europee di luglio, oltre al sostegno determinante alla candidata di Macron e della Merkel, i grillini avessero strappato anche una vicepresidenza del Parlamento per l’uscente Castaldo. Un unicum nella storia del Parlamento: è stata infatti la prima volta, dicono nei corridoi a Bruxelles, che un tale ruolo viene assegnato a un deputato dei “non iscritti”, quella sorta di limbo (simile al gruppo misto del Parlamento italiano) in cui finiscono quei partiti nazionali che non hanno una famiglia europea di riferimento. M5S è l’unico partito italiano a non averne una, in quei giorni erano ancora alleati del “mostro” Salvini, ma il repentino riposizionamento ha consentito loro di mantenere la poltrona ed aprirsi la strada verso il red carpet (in questo caso davvero Red) europeista.

Per impedire che il piano, sciagurato agli occhi degli elettori grillini ma tutto sommato coerente dal punto di vista dei vertici, vada a buon fine non rimane che Calenda. L’ex ministro ora eurodeputato, che ha annunciato l’addio al Pd in polemica con l’accrocchio giallorosso, potrebbe traslocare per primo dal gruppo socialista europeo a quello di Macron ostacolando così l’approdo dei Cinque Stelle.

Intanto sono bastate poche settimane per svelare uno degli ultimi bluff: per i Cinque Stelle l’Europa va bene così, con Macron e Merkel al comando e l’Italia sotto schiaffo.







Il video dell'intervento di Carlo Fidanza a #laPiazza