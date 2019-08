La Piazza 2019, dopo il premier Conte arriva la conferma di Michele Emiliano

La Piazza 2019, dopo il premier Conte arriva la conferma anche di Michele Emiliano

Dopo la conferma del presidente Conte, ci è pervenuta stamane la conferma della partecipazione a La Piazza di Michele Emiliano. Il presidente della regione Puglia sarà nostro ospite venerdì 30 agosto, lo stesso giorno del suo predecessore e parlamentare europeo Raffaele Fitto, probabile sfidante dell’ex pm per la poltrona di governatore.

Affari fa il botto di traffico a luglio. E festeggia con Conte a La Piazza

Luglio con il botto per l’audience di Affaritaliani.it. Come dimostrano le tabelle di Analytics allegate, nel mese appena concluso il primo quotidiano digitale ha segnato il record storico di 6 milioni e 751 mila lettori, con 30 milioni circa di pagine viste. Un balzo di diffusione e gradimento straordinario se confrontato con i dati di chiusura del mese di giugno: dalla tabella allegata si vede che i lettori di luglio son cresciuti rispetto a quelli di giugno (5 milioni e mezzo), di circa un milione e duecentomila lettori in più.



Una bella notizia dunque che premia il giornalismo croccante, autorevole e indipendente del giornale che ha colto per primo la svolta della rivoluzione digitale introducendo sin dal lontano 1996 il giornalismo italiano in Internet e Internet nel giornalismo italiano. Grazie ai lettori, i nostri unici padroni, e ad maiora, dunque, con tanto amore per il nostro lavoro e instancabile impegno. E buone ferie. Noi non ci fermiamo neanche con la canicola estiva.



A fine agosto (30 e 31 e 1 settembre) a La Piazza, il confronto tra big della politica e cittadini dopo le ferie organizzato per il secondo anno consecutivo a Ceglie Messapica, delizioso borgo collinare dell’Alto Salento in provincia di Brindisi, Affaritaliani.it avrà anche quest’anno l’onore di ospitare, insieme con tanti big di tutti i partiti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il quale, come l’anno scorso si farà un bilancio dell’anno appena trascorso e si anticiperanno scenari, decisioni e priorità dell’autunno dietro l’angolo.









