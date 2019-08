La Piazza/ Durigon (Lega): "Avanti col M5S? Fatte molte cose buone, vediamo"

Il possibile proseguimento del governo Lega-M5S, l'eventuale esecutivo Pd-5 Stelle e le modifiche al reddito di cittadinanza chieste dal Carroccio. Intervista di Affaritaliani.it a Claudio Durigon, sottosegretario leghista al ministero del Lavoro.

Durigon il prossimo primo settembre parteciperà a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



Pensa sia possibile che il governo Lega-M5S vada avanti magari con un rimpasto?

"Diciamo che le condizioni che Salvini ha chiesto nei mesi scorsi con appelli costanti sul fatto che si dovesse cambiare passo, non solo nei temi politici ma anche negli attacchi personali, non sono mai state prese in considerazione dai 5 Stelle, ma è anche vero che in 11 mesi di cose buone ne sono state fatte. Vediamo nei prossimi giorni".

In caso di sfiducia a Conte, nascerà un governo M5S-Pd-LeU o si andrà al voto? Che cosa farà il presidente della Repubblica?

"Altri governi non solo significherebbero il ritorno del vecchio sistema al potere, ma creerebbero condizioni negative su quello che il popolo davvero vuole. L'elenco dei dati del Viminale di ieri sulla lotta agli scafisti ed alla mafia è frutto del buongoverno di Salvini. Il ritorno di Boldrini e Renzi cambierebbe ogni indirizzo che il governo giallo-verde ha avuto e manderebbe a monte la nostra politica primaria, che è quella del "prima gli italiani". Forse egoisticamente per i futuri risultati della Lega, un governo M5s-Pd sarebbe un gran bene".

Se ci fosse un governo Salvini dopo eventuali elezioni, il reddito di cittadinanza verrebbe modificato o eliminato?

"Il reddito di cittadinanza è una forma che ha creato sicuramente ristoro a chi è in sofferenza economica, ma la vera scommessa del reddito non era nella fase assistenziale, ma in quella di inserimento al lavoro, che purtroppo non riesce a decollare. Il tagliando con una rivisitazione delle caratteristiche è doverosa, in primis per implementare una sinergia con le regioni sulla formazione e sugli incentivi per inserire i percettori nel mondo del lavoro. L'offerta congrua di soldi per chi percepisce il reddito di cittadinanza potendo rifiutare il lavoro non può essere mensile, ma deve essere giornaliera. Non si può rifiutare nessuna tipologia di lavoro a fronte di un assegno di assistenza".