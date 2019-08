La Piazza/ "Governo politico M5S-Pd-LeU. Unica ipotesi, altrimenti il voto"

Governo di legislatura con Pd e M5S? Governo tecnico? E come si organizzerebbe la sinistra in caso di elezioni anticipate? Intervista di Affaritaliani.it a Stefano Fassina, deputato di LeU e promotore del movimento Patria e Costituzione.

Qual è la soluzione migliore dopo la crisi aperta dalla Lega?

"Si deve partire non dalla formula politica, ma da un programma di svolta, innanzitutto sul ‘vincolo esterno’, ossia la relazione con il mercato unico e l’euro fattori di svalutazione del lavoro. Quindi, in primo luogo, è necessaria la disponibilità del Pd a correggere la rotta dell’europeismo neo-liberista. Soltanto in tale quadro, si dovrebbe provare un governo politico, di legislatura, tra M5S, Pd e, nella consapevolezza dei suoi numeri, LeU. Assolutamente no governi istituzionali, tecnici, del Presidente: con Monti abbiamo già dato. Allargheremmo lo spazio elettorale di Salvini. Nell’impossibilità di governo politico di legislatura, si va al voto".

C'è spazio per un governo tecnico sostenuto da M5S, Pd e LeU?

"No. Il governo deve essere completamente politico, a cominciare dal Presidente del Consiglio. I governi tecnici non esistono: i tecnici coprono l’ideologia e l’agenda liberista considerata, per autorappresentazione, tecnica".

Ci sarà la scissione nel Pd da parte di Renzi e dei renziani?

"Mi pare che vi stiano lavorando. Non hanno capito che lo spazio di centro è residuale nella fase in corso e che, comunque, il partito centrista esiste già ed è il Pd".

In caso di elezioni, LeU tornerebbe con il Pd di Zingaretti?

"LeU non è un partito. È soltanto un gruppo parlamentare. È composto da personalità con orientamenti politici diversi e divergenti. Mi pare che, in larghissima maggioranza, nel gruppo prevalga l’attenzione al Pd. Per quanto mi riguarda, l’interlocutore primario è il M5S. Perché nonostante l’inevitabile sconfitta nella prova di governo, nonostante le posture regressive sul terreno della democrazia costituzionale, il M5S, a differenza del Pd, è insediato tra le fasce di popolo più in difficoltà e tra, errori e disarmanti carenze, ha provato a dare risposte “giuste” e a resistere. Ma il M5S intende aprirsi?".