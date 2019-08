La Piazza/ Lega: col M5S ‘repubblica giudiziaria’. Ecco i motivi della rottura

Dalle profonde differenze sulla riforma della giustizia tra Lega e M5S all'ipotesi di un governo del Presidente fino al piano della Lega in caso di elezioni politiche. Intervista di Affaritaliani.it a Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia della Lega.

Morrone il prossimo 31 agosto parteciperà a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Sulla Giustizia le posizioni tra voi e il M5S erano proprio inconciliabili o si sarebbe potuto trovare un punto d'intesa?

"L’Italia non può attendere oltre una riforma strutturale del sistema giustizia. Ma non di una riforma che mantiene l’Italia una ‘repubblica giudiziaria’, come l’ha chiamata Matteo Salvini, ovvero un paese dove sei colpevole prima che sia emessa una sentenza, dove i processi durano anni e anni, dove non ci si preoccupa della vita e della libertà delle persone, non può essere condivisa dalla Lega. Cittadini e mondo delle imprese esprimono con percentuali preoccupanti sfiducia nel sistema giustizia. Bisogna prenderne atto. Per questo quando si parla di riforma strutturale significa che su di essa ci deve essere un’ampia e chiara discussione, si devono ascoltare tutti i soggetti coinvolti e poi decidere. Una riforma non può essere scritta in fretta e furia nelle stanze del ministero seguendo quelle stesse linee che hanno portato al collasso la giustizia italiana. Riduzione dei tempi dei processi, certezza della pena, separazione delle carriere, se un giudice sbaglia paga come tutti i professionisti, c’è infatti anche un indebolimento dell’autorevolezza e del ruolo super partes della magistratura. E questo è un problema che anche la magistratura si dovrebbe porre".

Riusciranno a far nascere un governo, magari del Presidente, o le elezioni sono ormai inevitabili?

"La Lega considera come unica soluzione seria quella di tornare alle urne e dare la parola democraticamente agli italiani. All’Italia serve con urgenza un governo del fare, che pragmaticamente affronti i problemi e li risolva. Purtroppo abbiamo a che fare con il partito trasversale dei ‘salvapoltrone’, tra cui anche molti pentastellati, con un Pd che sta vivendo una devastante lotta intestina e con poteri forti che puntano alla conservazione, quindi avversi storicamente alle vere riforme. Ma il pericolo di ritardi e inciuci deve essere chiaro, da tutti i punti di vista. La Lega ha ampiamente dimostrato di aver concretizzato in poco più di un anno di governo ciò che aveva promesso. Con governi abborracciati faremmo passi indietro ricadendo in una situazione disastrosa e senza uscita".

La Lega insiste sul 13 ottobre per le elezioni o ci sono altre date possibili?

"La prima data utile è quella giusta. Ogni giorno di ritardo, come ha detto Salvini, è un giorno perso".

Pensa che sia possibile, in caso di voto, un accordo di Centrodestra che comprenda anche Berlusconi?

"Prima aspettiamo gli eventi. Poi vedremo. Quello a cui si punta è anche un panel allargato".