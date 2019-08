La Piazza/ "Non mi fido di Mattarella. Vuole continuare a stare al Quirinale"

La strategia di Matteo Salvini per ottenere le elezioni politiche anticipate. L'ipotesi di un governo M5S-Pd. Il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le alleanze nel Centrodestra in caso di voto. Intervista di Affaritaliani.it ad Andrea Crippa, deputato della Lega e vice-segretario federale del Carroccio.

Crippa il prossimo 30 agosto parteciperà a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.



La mossa di Matteo Salvini di dare l'ok al taglio dei parlamentari riuscirà a fermare il governo M5S-Pd-LeU?

"Spero di sì ma temo di no, i parlamentari del PD pur di non alzarsi dalla poltrona sarebbero disposti a qualsiasi inciucio. Lo sussurrano da tempo nei corridoi di Montecitorio, hanno tutti paura di non essere più ricandidati da Zingaretti a partire da Renzi".

Crede che il Presidente cercherà un'altra maggioranza? Teme che il Quirinale sia poco propenso a sciogliere le Camere?

"Mattarella, se potrà, cercherà di agevolare una nuova maggioranza anche per continuare a fare il Presidente della Repubblica tra tre anni. Lo rispetto ma non riesco a fidarmi di lui, spero che mi sorprenda".

Chi ha paura di un governo Salvini? L'Unione europea? Il Vaticano? I cosiddetti poteri forti?

"Hanno paura di Matteo Salvini tutti quelli che vogliono un governo debole. È evidente che ci sono parti del mondo finanziario che vedono nell'Italia un boccone da mangiarsi e stanno agendo per comprarsi pezzi dell’economia italiana. Dal mio punto di vista l’unica cosa che non ci possiamo permettere come Paese Italia è perdere tempo con governi tecnici o inciuci tra partiti per tenersi le poltrone perchè allora, in quel caso, la speculazione internazionale interverrebbe".

Esiste l'ipotesi Italexit con un governo Salvini?

"A me sembra che l’Italexit sembra diventata la strategia dell’Unione Europea. Tutti a parole vogliono tenere dentro l’Italia, ma ci continuano a mortificare. Arriverà il momento in cui dovranno essere i partiti italiani a decidere se poter accettare il ruolo di comprimario perché in questo momento è l’Europa che sceglie gli italiani che più le sono graditi, non la politica. La domanda che spesso mi chiedo e che faccio ai vostri lettori è: un’Europa che sceglie la minoranza del nostro Paese alla guida delle sue istituzioni, un’Europa che ci impone rigore fiscale ma che nel frattempo chiede ogni anno i quattrini dei nostri contribuenti, un’Europa che lascia solo uno dei suoi paesi fondatori sulla questione migratoria, è ancora la nostra Patria comune?".

In caso di elezioni, lista unica con Forza Italia e Fratelli d'Italia o ognuno per sé come in passato?

"Sulle alleanze dipenderà dai nomi dei candidati e dai programmi. Spero e mi batterò affinché qualsiasi accordo si basi sul rinnovamento, non siamo disposti a perdere consenso e credibilità per candidare le vecchie cariatidi della politica! Serve gente giovane e preparata altrimenti meglio andare da soli".