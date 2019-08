La Piazza/ "Rafforzare il bonus da 80 € e...". Manovra, le controproposte Pd

Legge di bilancio, flat tax, cuneo fiscale, rapporto con l'Europa e controproposte del Pd. Intervista di Affaritaliani.it al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico.

Misiani il prossimo 30 agosto parteciperà a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Al momento per la Legge di Bilancio di sono circa 26 miliardi di coperture ma Lega e M5S sono intenzionati a inserire in manovra sia flat tax sia il taglio del cuneo fiscale. Riusciranno a rientrare entrambe le misure fiscali in Finanziaria?

"Per il momento, non si sa nemmeno se il governo sopravviverà. Se in qualche modo andranno avanti, Lega e 5 Stelle proveranno a mettere in scena l’ennesimo festival delle promesse mirabolanti. Peccato che sia una gigantesca presa in giro, perché Salvini e Di Maio sanno benissimo che per la prossima legge di bilancio non c’è trippa per i gatti. I 26 miliardi ad oggi non si vedono neanche col binocolo, le coperture sono nel regno dei sogni. Del resto, l’anno scorso si partiva da un deficit 2019 previsto all’1,2% e per bloccare la clausola di salvaguardia IVA servivano poco più di 12 miliardi. Quest’anno, grazie alla loro sciagurata politica economica, la situazione è molto peggiore: il deficit 2020 è stimato attorno all’1,8% e per evitare l’aumento IVA servono 23 miliardi, quasi il doppio. Altro che flat tax o cuneo fiscale! Qui nessuno ha ancora spiegato come si eviterà la stangata IVA. Ricordiamolo: dal 1° gennaio 2020 l’aliquota del 22% sale al 25,2% e quella del 10% passa al 13%. Un massacro per i consumatori e l’economia. Va bloccato, senza se e senza ma. Ma non sarà facile, e il primo a saperlo è Salvini. Se pensano di farlo tagliando la spesa sociale, noi saremo i primi a mettersi di traverso. Se lo faranno a deficit, lo spread tornerà ad impennarsi in un nanosecondo con tutto quanto ne consegue. Il nodo vero della manovra è tutto qui. Tutto il resto sono chiacchiere al vento".

La Lega punta a impiegare il bonus 80 euro di Renzi come riduzione fiscale e non come maggiore spesa. E' conveniente per i lavoratori/contribuenti?

"Fare la flat tax o qualcosa di simile eliminando il bonus 80 euro sarebbe una vera e propria fregatura per molti milioni di lavoratori a reddito basso e medio. La flat tax al 15% sembra conveniente per tutti, ma in realtà l’80% dei contribuenti già oggi paga meno del 15% grazie a detrazioni e deduzioni. Con la “tassa piatta” di Salvini ci guadagnerebbero solo le famiglie che stanno meglio, mentre l’abolizione del bonus colpirebbe 10 milioni di dipendenti con reddito lordo da 8 mila a 26 mila e 600 euro. Dipendenti che con la Flat Tax non guadagnerebbe nulla. In pratica, Salvini diventerebbe Robin Hood alla rovescia".

Salvini ha chiesto all'Europa nuova flessibilità e una ridiscussione dei parametri. Sono strade percorribili o il solito slogan? Prevede un nuovo braccio di ferro Bruxelles-Roma che costringerà il governo Conte a marce indietro come nel 2018 o a trovare soluzioni in zona Cesarini?

"Il giochino del braccio di ferro con Bruxelles non ci ha portato molto bene, con questo governo. Un anno fa Di Maio aveva festeggiato dal balcone di Palazzo Chigi lo sfondamento dei parametri UE e Salvini aveva passato settimane a dire che avrebbe “tirato dritto” fregandosene dell’Europa. A dicembre, con lo spread alle stelle e le aste dei titoli di Stato a rischio, sono stati costretti ad una penosa retromarcia. Con l’Europa bisogna negoziare costruendo alleanze e relazioni. Non per mendicare spazi di bilancio, ma per cambiare le regole di politica economica della zona euro, indirizzandole verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Questo nuovo paradigma non lo possiamo costruire con i paesi di Visegrad, ma con chi in Europa conta veramente. Salvini le sue carte finora le ha giocate malissimo: diceva che dopo le elezioni europee avremmo avuto una commissione “amica”, si è ritrovato all’opposizione della Von der Leyen con i suoi amici sovranisti e di estrema destra e ora l’Italia rischia di avere un commissario di serie B. Le premesse, insomma, sono pessime: in Italia il governo è al capolinea, in Europa siamo isolati, la nostra credibilità è ai minimi storici".

Quali sono le proposte del Pd in termini di riduzione della pressione fiscale? Che cosa fareste se foste voi al governo?

"Se fossimo al governo, prenderemmo di petto tre punti chiave. Primo: bisogna bloccare l’aumento IVA e ridurre le tasse ai lavoratori. La via più efficace per farlo è potenziare il bonus 80 euro ed estenderlo agli incapienti e al ceto medio. La nostra proposta a regime costa come la Flat Tax di Salvini ma è molto più equa, perché va a vantaggio dei soli redditi bassi e medi. Si può procedere gradualmente, in rapporto alle risorse disponibili. I soldi necessari li possiamo trovare abbattendo l’evasione con la digitalizzazione dei pagamenti e sfoltendo la giungla delle agevolazioni fiscali. Secondo: dobbiamo riprogrammare e spendere rapidamente ed efficacemente i 126 miliardi già stanziati per gli investimenti dello Stato, concentrandoli sull’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. I rapporti internazionali sul riscaldamento globale sono un campanello d’allarme che solo una classe politica irresponsabile può pensare di ignorare. Dobbiamo investire massicciamente nella riqualificazione energetica e sismica degli edifici, nella mobilità sostenibile, contro il dissesto idrogeologico e nella rete idrica, per le fonti rinnovabili e l’economia circolare. La “Green economy” ha un enorme potenziale economico e occupazionale, dobbiamo favorirla al massimo.Terzo punto: il welfare. Il suo indebolimento è una delle cause principali del disagio e del rancore sociale che alimentano il populismo. La scuola e la sanità sono sotto finanziate e rischiano il collasso. Dobbiamo recuperare le risorse necessarie riprendendo la revisione della spesa che questo governo ha colpevolmente abbandonato. Questi tre punti - taglio delle tasse sul lavoro, investimenti per l’ambiente, più risorse per il welfare - saranno il cuore della proposta alternativa del Partito Democratico".