La Piazza sbarca in Usa. On air sulla radio di New York

Il Pd vuole aprire il confine a tutti. Il Movimento 5 stelle (promosso giustamente a sei stelle) chiede l'Economia e la Giustizia. Prodi invece si chiede: durerà? Intanto vorrebbe il ministero dell'Immigrazione. Salvini prepara la piazza (non quella, piu' seria, di Affaritaliani) per la marcia d'uopo, con un milione di persone. Conte disse a Trump (ero presente): "L'Italia non sara'mai"rossa"... Chissa' cosa dira' Conte, quando il presidente USA si accorgera' che non e' proprio vero. Che a noi piaccia o meno,l'America puo' essere utile all'Italia soprattutto nel campo economico-commerciale.

Intanto il direttore della piu' importante stazione radio di New York (la WNYE), che seguira' l'evento de "La Piazza", la kermesse di Affaritaliani con i big della politica questo weekend a Ceglie Mesapica, nei suoi programmi, mi ha chiesto: "Sono contenti gli italiani del nuovo governo?". E poi:"Perche' in Italia vi piace fare giochetti politici saltando l'importante voto?" . Ci sarebbe Mattarella,il presidente d'Iatlia che vuole risolvere i problemi in brevissimo tempo.

Dopotutto,gli italiani vanno al mare,si' o no? Perche' allora,il presidente dovrebbe restare chiuso a Roma? C'e' alla fine il sentimento del Nord, che si sente estraniato dalla nuova politica italiana apparentemente tuttaSud. State tranquilli. Andra' tutto bene. Fino all'arrivo di un nuovo governo che prendera' il posto del vecchio "nuovo governo".