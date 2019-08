La Piazza sul quotidiano "Libero". A Ceglie la "Porta a Porta" dell'estate

Ceglie Messapica (Br), la città terra di gastronomia, pioniera nelle avventure del gusto, che conserva saldamente il primato regionale di tappa golosa, diventerà dal 30 agosto al 1° settembre il centro di gravità permanente degli affari italiani e degli italiani. Torna infatti “La Piazza, la politica dopo le ferie”, l’evento organizzato da affaritaliani.it, primo quotidiano digitale che nel 1996 trasformò il giornalismo italiano in internet e che a luglio ha segnato il record storico di 6 milioni e 751 mila lettori. Il talk a firma del direttore, Angelo Perrino, ospiterà per questa seconda edizione il cuore della politica italiana e internazionale. Tornerà così in quel di Ceglie il premier Giuseppe Conte. Ad affiancarlo, nel salotto made in Puglia, il presidente della regione, Michele Emiliano, con (che non è un riferimento al neomovimento fondato dal Governatore in vista delle regionali 2020) l’eurodeputato Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia). E poi Luigi Di Maio, Giovanni Toti, Anna Maria Bernini e Licia Ronzulli di Forza Italia, Carlo Fidanza e Guido Crosetto di Fratelli d’Italia, Antonio Misiani del Partito democratico, Stefano Fassina di Sinistra Italiana e Sel, Paola De Micheli (Pd), Barbara Lezzi Ministro per il Sud, Gianfranco Rotondi (Fi) eil diplomatico Giovanni Castellaneta.



PASSATO E FUTURO

E ancora Andrea Crippa vicesegretario della Lega, il sottosegretario al lavoro ClaudioDurigon e quello agli affari esteri Manlio Di Stefano. In attesa di conferma, ma attesissimi, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Insomma, dal passato remoto al futuro anteriore della politica in salsa pugliese, attraversando tutti i meridiani e paralleli dell’establishment del Paese, il salotto più discusso d’Italia, e non solo, sarà di stanza a Ceglie. Policromi, sfaccettati e roventi come i giorni che chiudono definitivamente l’estate saranno i temi su cui dibatteranno i protagonisti del talk a metà strada da una Cernobbio del sud e un salotto pariolino senza teatro. E dunque larghe vedute, ma senza dubbio poche intese, sui temi che si affronteranno, scogli sui quali l’esecutivo potrebbe presto infrangersi: Europa, immigrazione, tasse, spesa sociale, sicurezza, flat tax, autonomia, Puglia, in tutti i sensi e per tutti i gusti. E ovviamente Tav la cui questione si è chiusa ieri con un risultato secco: quattro a uno. Quattro come le mozioni a favore dell’Alta velocità approvate dal Senato. Uno come l’unico documento contrario all’opera: quello del Movimento 5 Stelle, respinto dall’aula di Palazzo Madama.

«AUTUNNO CALDO E CONCITATO»