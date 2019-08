La Piazza/ Toti: "Non credo al ritorno 5S-Lega. Urne? Nessun veto su Silvio"

Governo M5S-Pd, riedizione del governo M5S-Lega o elezioni anticipate? Affaritaliani.it lo cha chiesto a Giovanni Toti, leader di Cambiamo e Governatore della Regione Liguria. Toti parteciperà il primo settembre a #laPiazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi).



Crede che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico riusciranno a trovare un accordo per far nascere un governo?

"Credo di sì, soprattutto perché l’interesse comune è di evitare elezioni dove entrambi i partiti uscirebbero male. I Cinque Stelle perderebbero moltissimi parlamentari e gran parte dalla classe dirigente per via del vincolo dei due mandati. Il Pd cambierebbe gran parte dei parlamentari per l’avvicendamento alla segreteria. Pertanto... non ho mai visto capponi correre incontro al Natale. Anche se sarà un Governo difficile da tirare avanti".

Come valuta gli appelli di Matteo Salvini e della Lega per tornare con i 5 Stelle? Crede all'ipotesi Luigi Di Maio premier?

"Non credo che vi siano le condizioni per un ritorno al governo di Lega e Cinque Stelle. Al di là della tattica, i partiti hanno capito di essere troppo diversi e le tensioni accumulate tra i sostenitori della Lega e gli amministratori sono troppe".

In caso di elezioni politiche anticipate, Cambiamo parteciperà? E con quali alleati? Anche Forza Italia nella coalizione?

"Cambiamo parteciperà di certo e in alleanza con il Centrodestra. Vogliamo portare l’esperienza di tanti bravi amministratori in Parlamento. Io penso ad un Centrodestra ampio dove tutti possono dare il proprio contributo. Nessun veto per nessuno: l’Italia dei si non può partire con no e veti".

Il debutto di Cambiamo al Sud avverrà il primo settembre a Ceglie Messapica, con la sua partecipazione a #laPiazza organizzata da Affaritaliani.it. Quali sono i vostri progetti per la Puglia e per il Mezzogiorno?

"Il Sud ha bisogno di ripartire. Ha risorse straordinarie: turismo, agroalimentare, arte e cultura. Tutte cose che possono produrre benessere e posti di lavoro, ma occorre crederci, smettere di sbagliere investimenti, distruggere il territorio e ingerire in infrastrutture utili: strade, Ferrovie, autostrade aeroporti e formazione professionale mirata. Il Sud è una risorsa per il Paese".