La Piazza/ "Via il reddito di cittadinanza... Ecco il programma sovranista"

Elezioni anticipate o nuovo governo, alleanze nel Centrodestra in vista del voto e programma sovranista. Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che qualche mese fa si è dimesso da parlamentare (anche se, probabilmente, in molti sperano in un suo ritorno alla politica attiva).

Crosetto il prossimo 30 agosto parteciperà a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Pensa che l'Italia andrà al voto in ottobre o ci sarà un altro governo? E con chi?

"Se mi limito ad osservare lo stato dell’arte sulla base delle dichiarazioni e i numeri perlamentari delle varie forze politiche, non posso che risponderle che si andrà necessariamente al voto. Esistono tuttavia della variabilità che dipendono dall’istinto di sopravvivenza parlamentare di centinaia di persone che non sarebbero mai rielette (penso oltre i due terzi del Parlamento!), dalla voglia di rivalsa politica dei 5S e dalla volontà di “punire” l’ex alleato e, soprattutto, dalle riflessioni del Quirinale in relazione ai rischi connessi alla non presentazione della manovra finanziaria. Tutte queste possibili variabili complicano la previsione che altrimenti sarebbe semplice e che sarebbe stata semplicissima se fosse avvenuta 20/30 giorni fa. Infatti la domanda che mi ponevo ieri era: perché aspettare l’8 agosto? Sono certo che ci sarà un motivo, ma mi sfugge".

In caso di elezioni, la Lega andrà da sola o si alleerà con Fratelli d'Italia e il movimento di Giovanni Toti? Silvio Berlusconi è fuori dall'alleanza?

"Ora mi chiede di leggere nella mente di Salvini e mi pare troppo. Posso risponderle con la razionalità, perché se esiste una logica politica, questa vorrebbe che si presentasse una rinnovata alleanza di Centrodestra, costruita sulla base di un programma preciso, sullo stile del contratto di Governo con i 5 Stelle. Il vantaggio sarebbe che si parte dal 90% di condivisione di priorità e di interventi necessari, perché c’è una visione comune. Per essere concreti Lega e Fdi non possono che presentarsi insieme, viste le affinità politiche di Meloni e Salvini, e probabilmente si potrebbe allargare l’area ad alcuni pezzi ed esponenti di Fi o ex Fi. Difficile farlo con chi ha criticato ad esempio le posizioni sull’immigrazione. Interessante sarebbe il capitolo del programma dedicato alla Giustizia dove sarebbe opportuno prendere atto che gli ultimi interventi, dalla SEVERINO in poi, sono stati dettati dalla parte militante della magistratura, con l’obiettivo di rafforzare lo squilibrio tra poteri, a loro favore, è non certo di ricercare una giustizia veloce, imparziale, efficace ed equilibrata. Io sono convinto che un programma serio di Centrodestra potrebbe far bene al Paese: pensiamo solo allo sblocco di tutte le opere pubbliche! Nel frattempo il Centrosinistra avrebbe il tempo per riformarsi e si potrebbe tornare ad una seria e sana alternanza tra persone che almeno sanno di cosa si parla se si servono enti e istituzioni. Berlusconi, per età, dovrebbe limitarsi a stare alla finestra, secondo me. Ma non lo farà perché troppi che lo circondano hanno bisogno di lui per avere qualche speranza".

Che giudizio dà del governo Conte? Ha sbagliato Salvini ad allearsi con i 5 Stelle un anno fa?

"Il Governo Conte ha fatto tutto ciò che poteva fare! È nato con un accordo tra due forze politiche troppo diverse e distanti e ha dovuto camminare su un crinale strettissimo. Alla fine però le contraddizioni sono venute al pettine. Salvini però ha fatto l’affare della sua vita, contribuendo a dargli vita, perché ha rubato ai 5 Stelle la bandiera della “novità” e li ha surclassati con l’abilità politica. Infatti è al 35% e loro al 17... Il vero miracolo lo ha fatto la Meloni che è riuscita a conquistarsi una spazio sempre più grande di credibilità e consenso, stando all’opposizione. Ma è riuscita a farlo distinguendosi nettamente dalle altre forze esterne alla maggioranza".

Quali sono secondo lei i punti chiave di un eventuale programma di un governo sovranista?

"I punti del programma penso possano essere quelli di un anno fa: rilancio del sistema produttivo e manifatturiero italiano, attraverso una diminuzione della tassazione, incentivi alla ricerca e agli investimenti in innovazione ma anche in capitale umano e professionalità. Detassazione del lavoro per consentire un aumento dei redditi da lavoro attraverso l'eliminazione del RdC; tutela e valorizzazione del Made in Italy e delle eccellenze italiane. Piano straordinario per gli investimenti strutturali in turismo. Ricostruzione del sistema formativo tecnico. Riforma della giustizia penale e amministrativa con incentivi e responsabilità per i magistrati. Lotta all’immigrazione clandestina, alla criminalità organizzata e alla microcriminalità. Aumento degli investimenti in difesa e sicurezza. Potrei andare avanti ancora ma non mi sembra il caso di annoiare nessuno".