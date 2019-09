La Piazza, un regalo alla nostra Puglia in memoria di mio zio Antonuccio

Di Angelo Maria Perrino

Ci siamo dunque. Stasera, verso l’imbrunire, nella piazza del mio paese, Ceglie Messapica, arriva Giuseppe Conte, il capo del governo.

Un pugliese come noi, il Presidente, che per il secondo anno consecutivo ci onora della sua presenza a La Piazza, la kermesse politica che organizzo con il Comune e con il giornale da me fondato e diretto, Affaritaliani.it.

Un pugliese che per intelligenza, cultura giuridica e sobrietà mi ricorda un altro politico pugliese, un eroe, Aldo Moro.

Parleremo in Piazza di Puglia, del futuro della nostra regione, flagellata dalla xylella e dall’inquinamento, abbandonata da troppi giovani senza futuro e trascurata dai palazzi romani sempre attenti alle sirene nordiste.

Ma parleremo anche del governo nazionale appena nato, della manovra finanziaria alle porte, dell’Europa, della nostra collocazione internazionale.

E cercheremo di conoscere meglio il nostro presidente, persona squisita, gentile e diretta, come ho avuto modo personalmente di appurare nei nostri contatti preparatori.



Sarà una serata di approfondimento e di crescita. Un’occasione per parlare di politica come si faceva una volta, di persona e in carne ed ossa, senza passare per le adulterazioni e le forzature dei social network e dei talk show.

Un’occasione per apprendere e conoscere, onde poter capire e deliberare meglio (come suggeriva il presidente Einaudi) noi cittadini, nel nostro impegno civico quotidiano.

Dedico questo appuntamento alla mia amata terra, il brindisino, al mio territorio, il Salento, a cui cerco di restituire le competenze acquisite in quarant’anni di professionismo giornalistico milanese e romano.

Ossia quella capacitè di comunicare e di essere soggetto e protagonista che in passato alla nostra terra è mancata.

Dedico la Piazza anche alla memoria di mio zio “Antonuccio”, il senatore Vitantonio Perrino, già presidente della provincia di Brindisi e poi dell’ospedale omonimo, politico perbene di quella Democrazia Cristiana delle origini che seppe fare grande l’Italia, la cui competenza e probità molti rimpiangono.

Ringrazio il sindaco di Ceglie che ha sostenuto il mio progetto e tutta l’amministrazione comunale. Ringrazio i colleghi giornalisti che hanno dato copertura all’evento avendo fiducia in noi e nelle nostre idee e capacità realizzative. Ringrazio gli sponsor e i politici che hanno accettato il nostro invito e son venuti da ogni parte d’Italia scoprendo così un angolo di mondo e un popolo di antica e solida cultura e bellezza.

E mi auguro che anche l’anno prossimo, col nuovo sindaco che verrà scelto dai cegliesi, questa esperienza possa continuare e consolidarsi come uno snodo importante della politica nazionale. Per dare al Sud un'occasione di parlare e non di “essere parlato".

Magari ospitando l’anno prossimo per la terza volta il presidente Conte, cui perciò stesso, insieme al più caloroso ringraziamento, auguro lunga vita alla guida del nostro complicatissimo Paese.