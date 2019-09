La politica in Piazza: il premier Conte ospite di Affaritaliani.it

Edizione straordinaria in programma il 27 settembre a Ceglie Messapica

La politica scende in Piazza. E dopo il successo della tre giorni di fine agosto, a La Piazza di Affaritaliani.it – il primo quotidiano digitale, arriva il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il premier farà il punto sui principali dossier sul tavolo e sulle questioni aperte di politica nazionale e internazionale intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, in occasione dell’edizione straordinaria de La Piazza.

In programma il prossimo 27 settembre alle ore 19:00 a Ceglie Messapica, borgo collinare di trulli, masserie e alta gastronomia in provincia di Brindisi. La kermesse politica organizzata dal primo quotidiano digitale in collaborazione con il Comune in provincia di Brindisi, vedrà il suggestivo borgo incastonato tra la Valle d’Itria e l’Alto Salento trasformarsi per una sera in osservatorio e laboratorio di politica nazionale.

Due ore di confronto serrato per fare un bilancio delle attività del Conte 1 e ragionare sulle prossime scadenze in agenda a partire dalla manovra finanziaria. Ma anche sui delicati equilibri del Conte 2 dopo l’uscita dal PD di Matteo Renzi, sul ruolo strategico che il nostro Paese dovrà assumere in Europa e sul rilancio del Sud Italia e della Puglia, terra di origine del premier Conte, alla vigilia dalle elezioni regionali.

“Vogliamo svincolare il confronto politico dal circo mediatico troppo spesso autoreferenziale che i social network alimentano. Con La Piazza – ha dichiarato il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino – ci auguriamo con passione e umiltà di contribuire, anno dopo anno, non solo ad un’informazione corretta e puntuale, ma al risanamento della frattura tra il Paese e il Palazzo, tra la gente comune e la nostra classe dirigente. Il nostro appuntamento annuale con i protagonisti della politica dopo le ferie vuole rappresentare anche un’occasione per la Puglia e il Sud dimenticato di essere protagonista e di far sentire la sua voce”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 27 settembre prima di far tappa a “La Piazza” evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, visiterà alle ore 17.00 il Presidio Ospedaliero ad Alta Specialità “Fondazione San Raffaele” sito proprio a Ceglie Messapica. L’incontro con ospiti, familiari, operatori sanitari e non, rappresenta il riconoscimento più grande per il lavoro svolto dal Centro che si appresta a celebrare il ventennale delle attività e che per gli elevati standard di assistenza si conferma punto di riferimento per il Sud Italia in campo riabilitativo.