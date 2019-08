laPiazza calda e movimentata, sì parte a razzo dalla prima serata...

Si preannuncia calda e movimentata la seconda edizione de #laPiazza, il confronto reale tra big della politica e cittadini organizzato a Ceglie Messapica da Affaritaliani.it il 30 e 31 agosto e il primo settembre. Sugli echi dei colpi di scena romani dell’estate più pazza della storia politica del dopoguerra, altissima sarà fino all’ultimo l’incertezza sui nomi e sui temi: arriverà all’agognato trullo (“magari”) Matteo Salvini? E Giuseppe Conte manterrà l’impegno di approdare (“con molto entusiasmo”) sulla Piazza cegliese il primo settembre? E Luigi Di Maio confermerà un passaggio a cui, prima del terremoto agostano, teneva molto (“proverò ad esserci, anzi devo esserci”)?





Decideranno ovviamente all’ultimo minuto, Sergio Mattarella permettendo. Sicchè in questa prima occasione pubblica dopo le ferie, cortissime per tanti politici, l’incertezza avvolge anche i temi in discussione: si parlerà del nascente nuovo governo o si avvierà la campagna elettorale per le elezioni anticipate?

“La suspense durerà fino all’ultimo giorno e anche durante la kermesse politica cegliese, dependance dei conciliaboli e delle consultazioni romane non si escludono colpi di scena”, dice l’organizzatore e moderatore dell’evento Angelo Maria Perrino.





Il ministro per il Sud Barbara Lezzi all'edizione de "La Piazza 2018"





Partenza a razzo sin dalla prima serata, il 30 agosto, con un parterre d’eccezione: arriverà a La Piazza per spiegare che fine faranno reddito di cittadinanza e quota 100 il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, seguito dal responsabile economico del Pd Antonio Misiani che illustrerà in anteprima la ricetta del partito di Zingaretti per l’incombente manovra di bilancio.

Lo stesso giorno il vicesegretario della Lega Andrea Crippa spiegherà le nuove strategie di Matteo Salvini, il leader dei Conservatori e riformisti Raffaele Fitto, in odore di candidatura al vertice della regione Puglia, anticiperà la sua ricetta antiEmiliano e il braccio destro di Giorgia Meloni Carlo Fidanza, neoeletto a Strasburgo, ci parlerà della ricetta sovranista nell’Europa a trazione franco-tedesca.



Il responsabile Economia e società digitale del Pd

Francesco Boccia all'edizione de "La Piazza 2018"

Nel ruolo di discussant l’ex parlamentare e polemista Guido Crosetto, profondo conoscitore della politica e dei suoi retroscena.

Tutti alla Piazza dunque. Per conoscere e capire, in un momento politico di straordinario interesse e fascino. Poichè come diceva Mao Tse Tung: ”Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente”. Quanto meno dal punto di vista giornalistico...