"#laPiazza è un'occasione per il Sud. E non è finita, arriva il premier Conte"

Venerdì 6 settembre le tenute Al Bano a Cellino San Marco hanno ospitato la terza edizione del "Premio Internazionale Nicola Fasano", ideato dal maestro ceramista grottagliese Giuseppe Fasano, figlio del celebre Maestro ceramista che per primo ha portato all'estero l'arte della ceramica grottagliese. La scelta della location è stata dettata anche dalla pluridecenale amicizia che lega Giuseppe Fasano ad uno degli artisti pugliesi più amati. La serata, presentata dalla giornalista Maria Liuzzi di TgNorba24, è cominciata con un ricordo di Nicola Fasano e Carmelo Carrisi, celebrando le radici e l'arte tramandata di padre in figlio.

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato uno dei premiati. Con lui anche l'oncologo Francesco Schittulli (presidente Lilt), Sergio Fontana (presidente Confindustria Bari-Bat), gli imprenditori edili Michele e Salvatore Matarrese, Daniele Del Genio (presidente Cna Federmoda e patron Rossorame), Luca Montrone (presidente Gruppo Norba) e l'ingegner Luca Montrone. Parte del ricavato va all'associazione SimBa di Taranto attiva nel reparto Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale SS.Annunziata.



IL VIDEO: LA PREMIAZIONE DI ANGELO MARIA PERRINO







Intervistato nel momento della consegna del premio, il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, parlando de #laPiazza (la kermesse organizzata da Affaritaliani.it lo scorso weekend a Ceglie Messapica) ha affermato: "E non è finita. Siamo in attesa del presidente del Consiglio Conte, stiamo definendo la data. Già l'anno scorso fece la sua prima uscita pubblica da premier a Ceglie a la mia piazza. Quest'anno conferma che la sua prima uscita pubblica da premier due la farà proprio a Ceglie e spero di avervi tutti ospiti per questa serata di comprensione per capire che cosa ci riserva il futuro direttamente dalle parole del premier. E sarà anche una festa pugliese".



LE FOTO DELLA SERATA