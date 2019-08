laPiazza/ FdI: "Mano straniera dietro il governo Pd-5 Stelle"

Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo - che il 30 agosto parteciperà a La Piazza (la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi), spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it i motivi della dura opposizione del partito guidato da Giorgia Meloni al nascente governo giallorosso.

Come si guarda al nascente governo Pd-M5S dalla prospettiva europea?

"Da Roma o da Bruxelles cambia poco: è un governo contro la volontà popolare, è uno scippo di democrazia che serve soltanto ad impedire al popolo di tagliare davvero le poltrone, quelle del Pd e del M5S. Poi c’è da dire che noi l’antipasto di questo vergognoso intrigo di palazzo lo avevamo già assaggiato a Strasburgo con il voto decisivo degli eurodeputati grillini a favore di Ursula von der Leyen, la candidata di Macron e della Merkel, preceduto dall’elezione del Pd Sassoli e del grillino Castaldo ai vertici del Parlamento Europeo. È lì che l’establishment europeo ha cominciato a capire che Conte, 5 Stelle e il Pd sarebbero stati i migliori garanti della subalternità dell’Italia".

Quindi anche in questo caso, come nel 2011, ci vedete una manina straniera?

"Non sarà sfuggito l’endorsement globale di cui nelle ultime ore ha beneficiato un premier senza qualità come Conte... da Francia e Germania passando per Trump (che sarà stato rassicurato sulla sciagurata Via della Seta che tanto aveva fatto arrabbiare gli americani) fino a Bill Gates, tutti hanno scoperto le virtù taumaturgiche di un premier di cui fino a qualche giorno fa probabilmente ignoravano anche il nome. Noi invece siamo talmente ingenui che continuiamo a pensare che spetti soltanto agli italiani scegliere da chi essere governati".

Qual è la moneta di scambio tra la nuova maggioranza e le élite europee?

"Serviva un governo che riaprisse i porti all’immigrazione incontrollata e garantisse la sudditanza all’asse franco-tedesco: guarda caso sono gli unici due punti su cui Pd e 5 Stelle andranno d’accordo. E poi basta guardare i mercati... i pescecani che ad ogni piè sospinto speculano contro l’Italia sono talmente rassicurati che l’Italia è senza governo da settimane e lo spread non si alza nemmeno un po’".

Giorgia Meloni ha invitato gli italiani a scendere in piazza con voi. In fondo, siamo pur sempre di fronte ad un governo costituzionalmente legittimo, non vi pare esagerato?

"Qui c’è una sola cosa esagerata: che quelli che hanno perso tutte le elezioni dal marzo 2018 ad oggi facciano un governo insieme come se le avessero vinte, al solo scopo di impedire agli italiani di scegliersi un altro governo senza di loro. E questi ladri di democrazia si permettono persino di lanciare allarmi democratici contro chi non è d’accordo e si permette di manifestarlo. Come peraltro previsto dall’articolo 21 della Costituzione. Si rassegnino, noi abbiamo sempre tenuto la stessa posizione e non ci stancheremo di urlare il nostro sdegno verso questa squallida manovra di palazzo. Saremo con Giorgia Meloni davanti a Montecitorio il giorno della fiducia e poi ancora nelle piazze di tutta Italia. E poi saremo sul web come sui luoghi di lavoro, tra le categorie come nei mercati rionali o davanti alle parrocchie... saremo il loro peggiore incubo perché l’Italia, nonostante tutto, merita di più".