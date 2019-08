laPiazza/ Raffaele Fitto non correrà per la presidenza della Regione Puglia

"E' quanto di peggio possa accadere. E' una scelta contro ogni logica politica, contro gli elettori, contro la gente. E' un obbrobrio, è una sommatoria di chi pur di occupare il potere e di allontanare le elezioni si mette insieme. L'unica cosa che li tiene insieme è l'occupazione delle poltrone". Con queste parole l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la nascita quasi certa dell'esecutivo Conte bis con il sostegno di M5S e Partito Democratico.

Fitto, che venerdì 30 agosto parteciperà a La Piazza - la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi) - si chiama fuori dalla corsa per le Regionali in Puglia che si terranno nel 2020. "L'anno prossimo sarò al fianco del candidato presidente del Centrodestra e lo sosterrò con forza", afferma l'europarlamentare di FdI. Il candidato magari potrebbe essere il leghista Massimo Casanova? "Il Centrodestra ha avuto il primo incontro e mi auguro che anche alla luce della nuova situazione politica si possano accelerare i tempi e definire un programma alternativo a Emiliano e un candidato adeguato per interpretare questa alternativa", conclude Fitto.