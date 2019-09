laPiazza/ Stefàno (Pd): spread in calo, ora investimenti senza altro deficit

“Ieri è stata una giornata positiva per avere la possibilità di avere un governo che fermi l’aumento dell’Iva, l’esercizio provvisorio e che rimetta l’Italia al centro dell’Europa”. Lo ha affermato il senatore del Pd Dario Stefàno intervenuto a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi.

Il senatore dem ha poi sottolineato: “Alla sola notizia della possibilità di un governo che evitasse nuove elezioni lo spread è sceso e all’asta dell’altro giorno nei titoli di stato abbiamo risparmiato 600 miliardi di euro. Se riusciremo a rasserenare il clima internazionale e restituire affidabilità al nostro sistema-paese riusciremo a trovare risorse per fare investimenti e rimettere in moto la macchina dell’economia senza fare ulteriore deficit che non possiamo permetterci”

Per quanto riguarda le politiche a favore del Mezzogiorno Stefàno ha aggiunto: “Come ho spiegato al premier incaricato occorre aprire una nuova pagina per il sud e ho trovato una grande disponibilità da parte di Giuseppe Conte. L’obiettivo deve essere rimetterci in condizione di riequilibrare il Mezzogiorno rispetto alle altre regioni del paese”.

È confermata la presenza di molte donne del governo e una forte svolta nel senso del rinnovamento? “Ribadisco che sul programma non abbiamo avuto difficoltà in questi giorni e penso che gli ultimi nodi si possano risolvere. Ora tocca a Conte predisporre un programma sulla base di quello che abbiamo condiviso e lavorare per una squadra che sia all’altezza della situazione con volti nuovi e competenti in grado di dare risposte alle esigenze del paese”.

Stefàno ha colto l’occasione per polemizzare con la Lega: “Non possiamo pensare di perseguire l’autonomia regionale differenziata voluta dai presidenti Zaia e Fontana se prima non diamo al sud le stesse prestazioni e gli stessi servizi che hanno i cittadini del nord. Al sud Salvini ha preso solo voti ma non gliene è mai importato nulla, l’obiettivo della lega è far star bene chi sta meglio e non far nulla per chi sta peggio”.

E, alla fine, alla domanda su un’eventuale candidatura alla guida della regione Puglia alle elezioni regionali del prossimo anno, Stefàno ha risposto: “Sono molto concentrato a Roma nel mio ruolo di vicepresidente del gruppo del Pd al Senato. Le elezioni regionali sono molto lontane, ci saranno tempi e modi per studiare gli impegni che ciascuno di noi dovrà assumere per quella scadenza”.

Quanto a un’eventuale intesa Pd-M5S anche a livello locale: “È prematuro parlarne, il dialogo anche a livello locale dipenderà dalle cose che riusciremo a fare. Se sapremo lavorare bene come sembra essere dalle riunioni dei capigruppo potrebbero crearsi condizioni per un dialogo anche a livello locale. D'altronde la puglia nonostante abbia la stessa densità demografica dell’Emilia-Romagna prende 400 milioni di euro in meno dal fondo sanitario nazionale. È un’ingiustizia che dobbiamo risolvere. Il benessere del sud è necessario per far ripartire l’Italia intera e noi dobbiamo dare un segnale forte di svolta”.