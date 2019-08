M5S possibilista, cauto il Pd... Le reazioni al rumor de #laPiazza

Il rumor "bomba" arrivato a #laPiazza agita la politica e il Palazzo. E' stato davvero chiuso l'accordo tra 5 Stelle e Pd con Conte premier? Parte il governo giallorosso? Fonti pentastellate ai massimi livelli contattate da #laPiazza invitano alla cautela e ad attendere la riunione dei massimi vertici del Movimento in corso a Roma. Anche se dal partito guidato da Luigi Di Maio sottolineano come la porta con la Lega "si sta pian piano chiudendo" e come lo scenario dipinto dell'intesa raggiunta sia abbastanza probabile, anche se non ufficiale. Mentre i renziani restano in totale silenzio, dal fronte di Zingaretti del Partito Democratico arriva ancora qualche segnale di scetticismo. "Hanno chiuso con la Lega?", ironizza un senatore dem vicino al segretario a #laPiazza. Anche se tra i dem sono consapevoli del forte pressing da parte delle istituzioni europee che alla fine potrebbe davvero spingere Zingaretti ad accettare Conte premier. E la Lega? "Ci abbiamo provato, vediamo cosa fanno..." è il laconico commento di un deputato del Carroccio a @laPiazza.