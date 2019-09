Mirabelli (Pd) a #laPiazza: "Conte? Ha il merito di averci tenuto in Europa"

Il governo Pd-M5S sta nascendo? "Penso di sì, negli ultimi due giorni sono stati fatti grandi passi avanti e l'accordo sul programma lo stanno limando. Oggi è stata anche tolta la questione dei vicepremier, Conte dovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva mercoledì". Lo ha affermato il vicecapogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli intervenuto a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Brindisi. "Oggi si sono create le condizioni per dare le risposte al Paese di fronte alla scelta di Salvini di aprire la crisi". Conte? "Non abbiamo condiviso il modo in cui ha guidato il governo con la Lega e molte delle scelte politiche fatte. Oggi il presidente incaricato può dare la prospettiva di un governo di legislatura per il Paese. A Conte va dato il merito di aver tenuto il filo con l'Europa".

L'INTERVENTO DI FRANCO MIRABELLI A LA PIAZZA A CEGLIE MESSAPICA